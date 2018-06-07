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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet kıraathaneleri açacağız

Hatay'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet bahçelerinin ardından Millet kıraathaneleri müjdesini verdi.

Haber Merkezi | 07.06.2018 - 18:10..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet kıraathaneleri açacağız

24 Haziran'daki seçimlere sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmalarına devam ediyor.

ÜCRETSİZ KIRAATHANE

Hatay'da vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, "İnşallah yeni bir adım, Millet kıraathaneleri kuracağız. Bunu bay İnce yanlış anlayabilir. İskambil oynanan değil, kitaplarla döşeli, içeride kahvesi, keki olacak. Gençlerimiz yaşlılarımız gelecek. Hem kitabını okuyacak, hem kekini alacak, çayını kahvesini alacak; ücretsiz, ücretsiz. Yani buralar adeta hayata ne katacak ruh katacak ruh. 24 saat açık olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet kıraathaneleri açacağız

HATAY'A MİLLET BAHÇESİ SÖZÜ

"Güçlü Türkiye için, Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya davet ediyorum." diyen Erdoğan, Hatay'a da Millet Bahçesi sözü verdi.

Erdoğan ''Hatay'a 25 bin seyircili bir stadyum kazandırıyoruz. Satdyumun inşaatını bu yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin farklı şehirlerine yaptığımız gibi millet bahçelerinden birini de Hatay'a kazandırıyoruz. Eski stadyumu millet bahçesi yapıyoruz.'' şeklinde konuştu.

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