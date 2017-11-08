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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mimarlar Odası buna da karşıymış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehircilik Şurası'ndaki konuşmasında AKM porjesine itiraz eden Mimarlar Odası'na olan tepkisini dile getirdi.

08.11.2017 - 14:23
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Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, "AKM'yi yıkıma terk etmek de yıkmak da suçtur." diyerek AKM projesine itiraz ettiklerini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mimarlar Odası buna da karşıymış VİDEO

"10 YILIMIZI YEDİNİZ"

Şehircilik Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Mimarlar Odası'nın yeni AKM binası projesine tepki göstermesi hakkında şunları söyledi:

"Hayatlarında bir tek ağaç dikmediği halde dünyanın en çevreci insanı geçinenleri artık dikkate almıyorum. Ne yaparsanız yapın karşınızda hep bu çeteyi görürsünüz. Ne yaptınız siz bugüne kadar.

Mimarlar Odası buna da karşıymış. Böyle yapa yapa 10 yılımızı yediniz. İstediğiniz kadar çırpının, AKM yapılacak."

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