Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Çarşısı açılış töreninde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Çarşısı'nın açılış töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

15 Milyon TL'lik maliyetle tamamlanan Mısır Çarşısı eskisinden daha sağlam, daha güzel bir görünüşe kavuştu. Turizm maruz kaldığımız saldırılardan dolayı düşüş yaşamıştı. Bu sene inşallah 40 milyon turist bekliyoruz.

Kardeşlerim, bizim elimizde İstanbul gibi bir hazine varken, bu milletin sırtı yere gelmez, merak etmeyin. Cumhuriyet döneminde İstanbul'u haketmediği şekilde yönettiğimizi de kabul etmeliyiz.

Ecdadın asırlar boyunca emanet ettiği güzellikleri korumak yerine çirkin yapıların hakim olmasına müsaade ettik. Siz insanlara eğer yaşayacakları imkanları, alt yapıyı sunamazsanız, onlar da gider nereyi bulursa yerleşir.

"BİZ KÖKSÜZ BİR MİLLET DEĞİLİZ"

Her zaman söylediğim gibi, biz köksüz bir millet değiliz. Orta Asya’dan Balkanlara, Kuzey Afrika’dan Kırım’a kadar coğrafyamızın neresine gidersek gidelim, ecdadın ayak izleriyle, geride bıraktığı eserlerle karşılaşıyoruz.



"CHP ZİHNİYETİ KİRLİLİKTİR"

Milletin ekmeğini karneye bağlayan, inancı ile uğraşan sur içinde mescit bırakmayan tek parti iktidarı vardı. CHP zihniyeti kirliliktir. CHP zihniyeti çöp dağlarıdır. Bunları yaşayanlara soracaksınız gençler. Milletimizin Menderes ile yapmaya çalıştığı atılımın önünü iftiralarla kesen bu zihniyetin yaptıklarının bedeli çok ağırdır.

24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçecek miyiz? Bunun için çalışacak mıyız? Durmak yok yola devam.

"KİMSE BAŞARAMAMIŞTI, BİZ BAŞARDIK"

Biz kendimiz için değil, ülkemiz ve milletimizin geleceği için bu yönetim sisteminde değişikliği yaptık. Yönetim sistemi değişikliği hem Meclis'te hem de milletimizle çok geniş bir uzlaşma gerektirdiği için kimse başaramamıştı, biz başardık. 2014 yılında milletimin oylarıyla seçildiğimde farklı bir cumhurbaşkanı olacağım dedim. Alıştığınız gibi Çankaya'da oturup, sorumluluk üstlenmeyen bir Cumhurbaşkanı olmayacağım demiştim. Orada farklı bir cumhurbaşkanlığı sürecini başlattık. 7 Haziran seçimlerinde hükümet kurulamayınca, Anayasa'nın verdiği yetkiyle ülkeyi tekrar seçime götürerek milletimizin zarar görmesini engellemiş olduk. 1 Kasım'da size geldik. Ve Kasım'da siz nihai kararı verdiniz. Yeniden AK Parti iktidarı dediniz.



"İNSANLAR GEÇİCİ SİSTEMLER KALICIDIR"

İnsanlar gelip geçici sistemler kalıcıdır. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemiyle çok partili siyasi hayata geçtiğimiz dönemden beri yaşadığı krizlerin üstesinden gelebileceği bir imkân elde etmiştir.

"PARLAMENTO DAHA GÜÇLÜ OLACAK"

Terör örgütü ile mücadele eden güvenlik güçlerimizin daima yanında yer aldık. Cumhur İttifakı'nı kurduk, Cumhur İttifakı'nda birlikteyiz. Ayrılık yok, gayrılık yok. Cumhur İttifakı ile parlamento daha güçlü olacak. Biz seçimi 24 Haziran'a çektik. Anamuhalefetin boyunun ölçüsünü çok aldığımız için çağrılarına çok itibar etmedik. Sonra dedik ki, bu boy ölçüsü olmadı, bir ölçü daha alalım. Seçimler ülkemize hayırlı olsun.

"YENİ SİSTEMDE KOALİSYONA FIRSAT OLMAYACAKTIR"

24 Haziran'ın etkileri Türkiye için büyük olacaktır. Yeni sistemde koalisyona fırsat olmayacaktır. Cumhurbaşkanı kendi kuracağı ekibiyle ülkeyi 5 yıllık yönetecektir. Milletimizin oyunu kullanırken her zamankinden daha fazla düşünmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanına ülke yönetme yetkisi verirken, onu Meclis'te yalnız bırakmak da olmaz.

Meclis cumhurbaşkanıyla ne kadar uyum içinde çalışırsa Türkiye o kadar kazanır. 18 Nisan'dan bu güne kadar geçen zamanlarda kimin seçime hazır olduğunu sizler zaten gördüğünüz. Cumhurbaşkanı adayını belirlemekte bu kadar zorlananlara millet yetkiyi vermez. Ne yaptı, gitti 15 vekili birilerine verdi. Grup kursunlar diye. Meclis'te sıralarda yoklar. Aman ya Rabbi böyle bir şey olmaz. Sizden bu ülkeye bir şey olmaz. Demokrasi dürüstlüktür, bir yerde namus meselesidir. Bunların dertleri ülkenin dertlerine derman olmak değildir. Böyle dertleri olsa projeleriyle milletin karşısına çıkarlardı. Pazar günü seçim manifestosunu, yaklaşık bir hafta sonra da seçim beyannamesini açıklayacağım.

Bunların tek söyleyeceği şey Erdoğan'ı indirmektir. Diyelim ki, bunu başardınız. Bu ülkeye neyi vaad ediyorsunuz. Şunu sorun, hangi büyük yatırımları yapacaksınız? Kanal İstanbul'u mu?, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü mü, Marmaray'ı mı yapacaksınız? Ne yapacaksınız yahu onu söyleyin. Şehir hastaneleri mi yapacaksınız? Sizin başınızdaki kişi SSK'nın başındayken milletimi inim inim inletti. Biz yapacaklarımız ile değil, yaptıklarımızla konuşuyoruz. Bize saldıranlar, Afrin'de saldıranlar bunların döneminde saldırsa inanın vatan elden giderdi. Sizlerden rica ediyorum, karşınıza gelip de sizden oy isteyen Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından başka bir şey vaad etmeyenler, size bir şeyler sunar da, ikna olursanız, samimi söylüyorum, oyunuzu ona verin.

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