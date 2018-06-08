Kanal D ve CNN Türk ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce'nin seçim meydanlarında projeleri anlatmak yerine temennilerde bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"PROJE İLE DEĞİL, TEMENNİ LE KONUŞUYOR"

"Sayın İnce'nin performansını takip etmek işim değil. Ben biz ne durumdayız diye bakarım. Fakat söylediğiniz bir proje değil temennidir. Mutluluğu, huzuru neyle getirecek? Bunu ortaya koyması lazım. Proje ile konuşmuyor İnce, kaçak güreşiyor. Türkiye'yi 4 ana sütun üzerinde yükselteceğiz dedik. Eğitim, Sağlık, adalet, güvenlik. Bu ise şimdi kaçak güreşiyor. Biz bir şey söylüyorsak 'Ben söylemiştim' diyor. 'Millet Bahçesi' diyoruz, 'Ben onu söylemiştim' diyor. Sezai Karakoç dünyamızdan geliyor. Central Park'ın 4 katı büyüklüğünde. Bu daha ham. Şimdi statlar yapıyoruz. Eski statları da millet bahçesine dönüştürüyoruz. Şu güzelliği görüyor musunuz? Her zaman projeler ihtiyaçlara göre şekil alır. Proje mimarları bu ihtiyaçlara göre çalışıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce kaçak güreşiyor VİDEO