Cumhurbaşkanı Erdoğan Muş İl Kongresi'nde

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Muş İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasında bazı iş adamlarının mal varlıklarını yurt dışına kaçırma gayreti olduğunu öğrendiğini açıklayarak Bakanlar Kurulu'na "İzin vermeyin" çağrısı yaptı.

"MALLARINI YURT DIŞINA KAÇIRMA GAYRETİ İÇİNDELER"

"Bazı haberler alıyorum, bazı sinyaller alıyorum, bazı iş adamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma gibi gayretlerinin olduğunu duyuyorum, buradan Bakanlar Kurulu'na sesleniyorum. Bunların hiçbirine çıkış için asla izin vermemelisiniz. Bu ülkede kazanıp varlıklarını yurt dışına çıkarmaya çalışanlara iyi nazarla bakamayız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Sizleri en kalbi duydularımla selamlıyorum. Uzun bir aranın ardından tekrar Muş'ta olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. AK Parti Muş İl Kongremizin şehrimiz için yeni bir direnişe vesile olmasını diliyorum. Bugün bizi bir kez daha bağrına basan, dışarıda en az salondaki kardeşlerim kadar kongreyi izleyen dava arkadaşlarım var. Tüm Muşlu kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Yiğitlerin şehrini bugün bir kez daha yürekten selamlıyorum. Muş tarihimizdir, kimliğimizdir, özümüzdür. Buradan Muş'un tüm ilçelerindeki, bütün köylerindeki kardeşlerime en kalbi sevgilerimi yolluyorum. 1071'de Anadolu'nun kapılarını milletimize açan Malazgirt'in muzaffer komutanı Sultan Alparslan'ın tazimle yadediyorum. Önümüzdeki yıl Malazgirt'teki kutlamalara geldiğimizde bazı taleplerim olmuştu, onları da giderdiğimiz zaman Malazgirt'teki kutlamaları bu defa çok daha coşkulu şekilde yadedeceğiz.

NEREDE İHTİYAÇ SAHİBİ VARSA YARDIMINA KOŞUYORUZ

Biz bu dünyada Hakk'a layıkıyla kul olmak, halkımıza da en iyi şekilde hizmet etmek için bulunuyoruz.

Nerede bir ihtiyaç sahibi varsa onların imdadına koşuyoruz. Siyasi alanda yaşanan gerilimlerin, komşuluk hukukumuzu zedelemesine asla izin vermedik. Bölgemizin her yerinde de köken, din, dil ayrımı yapmadan tüm mazlumların yaralarına merhem olduk. 16 yıldır bu sözümüze halel getirmedik. Sessiz devrimlerle, ret, inkar ve asimilasyon politikalarına son verdik. Kimsenin inancına, kültürüne karışmadık. 81 vilayeti ile 80 milyonu ile 780 bin kilometrekare vatan toprağı ile tüm Türkiye'yi kucaklama gayreti içinde olduk.

Türkiye'nin son 15 yılı demokrasinin şaha kalktığı bir süreç oldu. Bugün ekonomisi 3 kat büyümüş, milli geliri 11 bin dolara çıkmış bir Türkiye var. 15 yıl önce paralarımızda bol sıfırlar var mıydı? Biz bu 6 sıfırı attık mı? Tuvalete 1 milyona gidilen günler vardı. Sıfırları attık 1 liraya gider hale getirdik. IMF'ye borcumuz vardı. Kimler yaptı, bizden öncekiler. Bay Kemal. Onlardan bize miras kaldı. Biz 23.5 milyar doları 2013 yılında sıfırladık.

MALLARINI YURT DIŞINA KAÇIRMAYA ÇALIŞAN İŞ ADAMLARI

Yine Türkiye'ye bir kumpas uygulamaya çalışıyorlar. Sizinle beraber buradan Türkiye'yi bir sinyal veriyorum. Bazı haberler alıyorum, bazı sinyaller alıyorum, bazı iş adamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma gibi gayretlerinin olduğunu duyuyorum, buradan Bakanlar Kurulu'na sesleniyorum. Bunların hiçbirine çıkış için asla izin vermemelisiniz. Bu ülkede kazanıp varlıklarını yurt dışına çıkarmaya çalışanlara iyi nazarla bakamayız.

Hans'a, Mike'a göre değil, Ali'ye göre hareket etmemiz birilerinin canını fena halde sıkıyor. Diledikleri zaman oyun dışına attıkları o pısırık ülkeye, güçlü ve bağımsız Türkiye'yi hazmedemiyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muş İl Kongresi'nde VİDEO

SÖZLEŞMEMİZ OLAN BİR ÜLKEDEN DOĞALGAZ SATIN ALMIŞIZ

Ne yapmışız? Sözleşmemiz olan bir ülkeden vatandaşımız kışın üşümesin diye doğalgaz satın almışız.Ortada ticari bir hesaplaşma varsa onu da kendi mecrasında takip etmek gerekir. Asıl olan meselenin siyasi bir yere çekilmeye çalışılmasıdır. bu dava, 17-25 Aralık kumpasının okyanus ötesine taşınmış olmasından başka bir şey değildir. Kimse kusura bakmasın biz bu şantaja boyun eğmeyiz. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçakların silahlarla sindiremediği bu milleti, FETÖ'nün kuklası olmuş mahkemeler de sindiremez. Ana muhalefetin başındaki zata rol biçtiklerini görüyoruz. FETÖ'nün trolleri sosya medyadan, CHP'nin trolü Meclis kürsüsünden aylarca iftira kampanyaları yürüttüler. Bu zat FETÖ'cü televizyon kanallarının değişmez konuğu olmuştu. Milletvekilleri de FETÖ'nün gazetelerinde kapı nöbeti tutuyordu. 15 Temmuz'da, o gece bizler Yeşilköy'de havalimanına geldik, 10 binler oradaydı. Bu zat bir darbe olduğu zaman tankların önüne önce ben çıkarım diyordu. Peki bu bay Kemal benden önce havalimanına geldi. Geldiği zaman oradaki arkadaşları onu karşıladılar ve tanklar oradaydı. Arkadaşları tankların başıdakilerle görüştüler, haber verdiler. Bay Kemal tankların arasından yürüdü arabasına bindi, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Ondan sonra da utanmadan ne dedi? Bu bir kontrollü darbedir dedi. Kontrollü darbenin sanığı sensin.

KAHVEYİ YUDUMLARKEN DARBEYİ İZLİYORDU

Kahveyi yudumlarken bir yandan da darbeyi izliyordu. Şahsım, enerji bakanımız, biz havalimanına indiğimizde bu gelmiş ve oradan kaçmış. Sende yürek yok be. Sen dürüst değilsin ya. 7 Ağustos'ta Yenikapı'da yaptığımız muhteşem buluşmaya bu beyefendiyi de davet ettim. Sayın Bahçeli anında olumlu dönüş yaptı, bu ise önce gelemeyeceğini söyledi. Bu bay Kemal önce gelemeyeceğini söyledi, sonradan ikna ettiler cumartesi günü muhteşem buluşmamız vardı, cuma akşama doğru katılacağının haberini verdi. Her zaman yalan söyledin. Yine bir yalan. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yine FETÖ'nün sosyal medya tetikçilerinin servis ettiği bilgilerle günlerce MİT'i hedef aldı.

GİDİCİDİR BAY KEMAL

Son olay 2019 seçimlerine farklı bir isimle gitmek istediklerine işaret ediyor. Gidicidir bay Kemal. Ali okulunu bitiren herkes önündeki kağıtları okuyunca meselenin başka türlü bir şey olduğunu anlar. Bu zat okuduğun da anlamıyor. Ne diyelim, kasetle gelen, dekontla gider.

Biz Muş meydanında oy isteyip, seçim sonrası aldıkları oyları bir avuç Cihangir elitine peşkeş çekenlerden olmadık. 15 yılda Muş'a 9 milyar liradan fazla yatırım yaptık. Yani 9 katrilyon.

Son yaşadığımız hadiseler gelecek 1.5 yılın bizim açımızdan hiç de kolay geçmeyeceğini gösteriyor. Birliğimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz."