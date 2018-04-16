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Erdoğan: Saldırılar karşısında kabuğumuza çekilemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nde artık Müslümanlara saldırıların sıradan hale geldiğini söyledi.

Haber Merkezi | 16.04.2018 - 14:42..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SIRF MÜSLÜMAN OLDUKLARI İÇİN KATLEDİLEN KARDEŞLERİMİZ VAR"

Erdoğan tüm dünyada Müslümanların yaşadığı sıkıntılardan bahsederken, "Bugün demokrasi ve hukuk havariliği yapan birçok ülkede Müslümanlara saldırılar sıradan hale gelmiştir. Müslüman kadınlar sırf başörtüsü taktıkları için tacize uğruyor, en önemli örneği Fransa. Sırf Müslüman oldukları için katledilen, evlerinden yurtlarından kovulan kardeşlerimiz var.

Erdoğan: Saldırılar karşısında kabuğumuza çekilemeyiz


Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Neticesi ölüm olduktan sonra sebebi hangi silah olursa olsun suçtur. Kimyasal silahlarla Ortadoğu'da bin kişi ölmüşse konvansiyonel silahlarla yüz binler öldü. Hiç bunu konuşmuyorlar.

DEAŞ, BOKO HARAM, FETÖ gibi katil sürülerinin eylemleri bize zarar vermesinin yanında İslam'ı karalamak isteyenlere fırsat veriyor.

"ŞİMDİ KALKMIŞ BANA AKIL VERMEYE KALKIYORSUN"

Siz Cezayir'de 5 milyon insanı katletmediniz mi? Şimdi kalkmış Suriye ile ilgili bana akıl vermeye kalkıyorsun.

"BİZ ASLA SALDIRILAR KARŞISINDA KENDİ KABUĞUMUZA ÇEKİLEMEYİZ"

Müslümanlar olarak bize düşen görev bellidir. Biz asla saldırılar karşısında sinemez, kendi kabuğumuza çekilemeyiz. Müslümanların başka din mensuplarıyla bir arada barış içinde yaşama problemi yoktur.

Batı dünyası İslam karşıtlığı üzerinden kendi ideolojisini, kendi yaşam biçimini tahkim etmek istiyor.

Modern insanın buhranlarına cevap verebilecek yegâne din olan İslam, proje mahsulü teröristler üzerinden yaftalanmaya, lekelenmeye çalışılıyor.

"MÜSLÜMANLARA SALDIRILAR SIRADAN HALE GELDİ"

Bugün demokrasi ve hukuk havariliği yapan birçok ülkede Müslümanlara saldırılar sıradan hale gelmiştir. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa'da bu saldırılar devam ediyor.

"BİZİM DİNİMİZDE AYRIM YOK"

Müslüman kadınlar sırf başörtüsü taktıkları için tacize uğruyor, en önemli örneği Fransa. Bizim dinimizde ayrım yok. Sırf Müslüman oldukları için katledilen, evlerinden yurtlarından kovulan kardeşlerimiz var.

Hala 600 bin insan Bangladeş'te ciddi sıkıntılar içinde yaşıyor. Yapmak istediğiniz yardımı da yapamıyorsunuz.

Terörle mücadelemizden, sınır ötesi operasyonlara kadar dost ve müttefik bildiğimiz ülkelerin riyakarlığıyla karşılaşmaya maalesef devam ediyoruz.

"İŞİN UCU ÇIKARLARINA DOKUNUNCA NELER YAPTIKLARINI GÖRÜYORUZ"

Batılı güçlerin işin ucu çıkarlarına dokununca neler yaptıklarını, ortalığı nasıl ayağa kaldırdıklarını hepimiz görüyoruz. Mesele, petrol, altın, elmas, pazar payı olunca bu ülkelerin adeta kan kokusu almış köpek balığı gibi binlerce kilometre öteden koşup geldiklerini biz çok iyi biliyoruz. Ama aynı ülkelerin Filistin'deki katliamlara, Arakan'daki soykırıma, komşumuz Suriye'de yüz binlerce masumun hayatına mal olan zulme nasıl sırtlarını döndüklerini de gayet iyi farkındayız."

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