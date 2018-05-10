24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde siyasilerin görüşme trafiği devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’na katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi ziyaret etti.

MHP, BBP MÜŞTEREK BİR ÇALIŞMANIN İÇERİSİNDE OLACAĞIZ

BBP’ye gelişinde Erdoğan’ı Destici ve partililer karşıladı. Görüşmenin ardından açıklama yapan Erdoğan şöyle konuştu:

“MHP, BBP müşterek bir çalışmanın içerisinde olacağız. BBP Başkanı Destici ziyaret etmek suretiyle önümüzdeki sürece yönelik ne gibi hazırlıklar yapabiliriz görüşme fırsatımız oldu. Bunları görüşmek suretiyle bu süreç içerisinde birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız çok daha verimli bir kampanyayı nasıl yürütürüz, bunların üzerinde durduk. Bu süreçte zaman zaman ben ve arkadaşlarım bu görüşmeleri devam ettireceğiz. Bu kampanyayı en başarılı şekilde sürdürmenin çalışmasında olacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mustafa Destici ile görüştü VİDEO

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN BİR CUMHURBAŞKANI ADAYI VAR O DA ERDOĞAN'DIR"

BBP lideri Destici, "Cumhur İttifakı'nın bir cumhurbaşkanı adayı var o da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Tüm mazlum milletlerin de gözü Türkiye'deki seçimde. Onların Cumhur İttifakı için dua ettiklerini biliyorum" diye konuştu.

BBP'li yetkililer Erdoğan'ı alkışlarla uğurladı.

