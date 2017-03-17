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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzik üniversitesi kuracağız

Çanakkale'de düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Söz vermiştim, müzik üniversitesini kuracağız" dedi.

17.03.2017 - 22:22
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Şehitleri'ni anma etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

"ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"

Müzik üniversitesi kurulacağını söyleyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Hedefimiz 2053'te torunlarımız da bunu görsün, 2071'de torunlarımız da bunu yaşasın istiyoruz. Bu akşam bizlere bu konseri hazırlayıp yetiştiren Erol hocama teşekkür ederken sözümün takipçisiyim. Konservatuarlarımız var ama hocama Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödül Töreni'nde söz vermiştim. İnşallah bizden bir müzik üniversitesi istemişti. Ben de sözü verdim. Şimdi de inşallah bu müzik üniversitesini kuracağız. Çalışmalarına da başlamış durumdayız"

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