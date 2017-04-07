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Cumhurbaşkanı Erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a canlı yayında neden yelek giydiği soruldu.

07.04.2017 - 00:32
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Cumhurbaşkanı Erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 - Ülke TV ortak canlı yayınında Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son haftalarda genellikle yelek giymesi dikkat çekiyordu. Erdoğan, Mehmet Acet'in konuyla ilgili sorusunu esprili bir dille cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yelek sorusu-İZLE

"YENİ TARZ MI EFENDİM"

Mehmet Acet'in "Sizi yeni bir tarzla görüyoruz son dönemde. Meydanlarda, televizyon programlarında, seyahatlerde yelekle görüyoruz. Bu yeni tarz mı efendim" şeklindeki sorusuna esprili bir dille cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Size de tavsiye ederim. Soğuk havalarda gayet iyi, faydalı oluyor. Ama tarz olmuş yani, tuttu da..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı

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