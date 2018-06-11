Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle;

"VATAN HAİNLERİNİN HAKKI BUYDU"

"Şehitlerimizin mübarek kanlarını asla yerde koymadık. Cudi'de var mıyız, Bestler Dereler'de var mıyız? Afrin'de var mıyız? Bu Bay Kemal ne dedi? Afrin'e girmeyin. Bay Muharrem ne dedi, Afrin'de ne işiniz var. İşte Ömer Halisdemir'imiz ne yaptı, hain olan o Semih Terzi'yi alnından indirdi. Vatan hainlerinin hakkı oydu. Halisdemir'imiz şehit oldu, makamların en yücesine ulaştı.

Erdoğan: Kandil ve Sincar'a operasyon başlattık



"NE MUHARREM'E BAKARIZ NE KEMAL'E BAKARIZ"

Teröristler nereye saklanırsa saklansın, biz ne Muharrem'e bakarız, ne Kemal'e bakarız. Biz bildiğimize bakarız. Şu ana kadar Afrin'de 4500'ün üzerine çıktık.

Cudi'de, Gabar'da, Kato'da teröristlerin inlerini başlarına geçirdik. Bu Bay Muharrem'den, Bay Kemal'den terörle mücadele ile ilgili bir şey duydunuz mu? Onların terör diye bir derdi yok. Bay Kemal terörün destekledikleri ile Ankara'dan İstanbul'a yürüdü.

"KANDİL VE SİNCAR'A OPERASYON BAŞLATTIK"

Kandil demiştim, Sincar demiştim hatırlayın. Oraya da operasyonlarımızı başlattık. 20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik. 20 uçak… Gittiler vurdular döndüler. Ama daha bitmedi. Teröristlerden döktükleri şehit kanlarının hesabını sorduk ve soruyoruz.

"AFRİN'İ, CERABLUS'U, EL BAB'I TEMİZLEDİĞİMİZ GİBİ TEMİZLEYECEĞİZ"

Hedefimiz, bataklığın en büyüğünü kurutmak. Kandil'i, ülkemiz ve milletimiz için artık bir tehdit, terör kaynağı olmaktan çıkarıyoruz. Nasıl Afrin'i, Cerablus'u, El Bab'ı, Azez'i katil sürülerinden temizlemişsek Kandil'deki terör bataklığını da Allah'ın izniyle kurutacağız.



"SİZİNLE BU ÜLKE YÖNETİLMEZ"

Biz ne Kemal'e, ne Muharrem'e bakarız. Biz işimize bakarız. Bay Kemal, Bay Muharrem, sizinle bu ülke yönetilmez.

"ELON GELDİ BENİ ZİYARET ETTİ"

Otomobili Erdoğan 20 yıl geriden takip ediyor diyor. Dünya'da Tesla diye bir marka var. Elon geldi beni ziyaret etti sahibi. Nereden nereye nasıl geldiğini anlatıyor. Bu sanıyor ki dizel araç üreteceğiz sanıyor. Ama biz elektrikli araç üreteceğiz Bay Muharrem. 24 Haziran geliyor, sonra vakit ayırabilirsen sana bir ders verebiliriz.

