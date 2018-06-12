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Cumhurbaşkanı Erdoğan: OHAL'e ara verebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerden sonra olağanüstü hal uygulamasına 'neşter vurulabileceğini' belirtti.

İHA | 12.06.2018 - 01:28..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber televizyonunda Gündem Özel programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, OHAL konusunda daha önce yaptığı açıklamaları şu ifadelerle yineledi:

"24 HAZİRAN’DAN SONRA OHAL’E NEŞTER VURABİLİRİZ"

"OHAL’in getirilmesinin en önemli sebebi zaten terör odaklıydı. Tabii bu terör odağında birinci derecede FETÖ vardı, PKK vardı. Bunun yanında DEAŞ vardı. Bütün bunlara karşı biz OHAL’i yaparken, bundan 16 yıl önce geldiğimizde Türkiye’de yine bir OHAL var mıydı, vardı. Biz, o OHAL’i 1 ay içinde kaldırdık. Çünkü o OHAL teröre karşı değildi. Maalesef bölgeseldi. Bizimkiyse tamamen teröre yönelik. O dönemdeki OHAL’de hatırlayın fabrikalar grevlerle karşı karşıyaydı. Bizim dönemimizde fabrikalarda grev söz konusu değil. İki, OHAL’le biz bir defa terörle mücadeleyi rahatlattık. Teröre yönelik çok ciddi mücadele verdik. Ciddi manada bu işi yumuşattığımız için 24 Haziran’dan sonra OHAL’e neşter vurabiliriz. Ama herhangi bir sıkıntı olduğunda OHAL tekrardan getirilebilir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: OHAL'e ara verebiliriz

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