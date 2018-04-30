Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılandı.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME

Özbekistan cumhurbaşkanlığı köşkü Köksaray’da gerçekleştirilen karşılama töreni sonrasında iki cumhurbaşkanı karşılıklı ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

ORTAK BASIN TOPLANTISI

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ortak basın toplantısı düzenledi.





"İLK KEZ BÜYÜK ÇAPLI 24 ANLAŞMA İMZALADIK"

Mirziyoyev, ilk kez bir ülke ile çok büyük çaplı 24 anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Özbekistan Cumhurbaşkanı, "3 milyar doların üzerinde değeri olan 50 yeni yatırım için mutabakata vardık." ifadesini kullandı.

"BİZ ERDOĞAN'I DESTEKLİYORUZ"

Mirziyoyev "Türkiye bizim uluslararası platformlarda ortağımızdır. Seçimlerde büyük halk kimi seçeceğini biliyor. Biz Sayın Erdoğan'ı destekliyoruz. Görüşmemiz tarihidir." dedi.



ERDOĞAN: UZUN BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Türkiye ve Özbekistan olarak uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Türkiye- Özbekistan ilişkilerinin stratejik altyapısını güçlendirecek adımları bugün attık, 25 maddeden oluşan anlaşmalar imzalanmış oldu. Bölgesel ve küresel meselelerde fikir teatisi yaptık.

TİKA olarak 60 milyon dolarlık yatırım hedefliyoruz. Ekonomik ilişkilerimizin son dönemdeki gelişme seyri bilhassa memnuniyet vericidir.

"YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞLER VAR"

25 maddeden oluşan tüm anlaşmalar imzalanmıştı. Kardeşimin de ifade ettiği gibi bu masalarda böyle anlaşmalar imzalanmamıştı. Atacağımız çok adımlar var, yapacağımız çok işler var. Türkiye ve Özbekistan olarak imzaladığımız anlaşmalarla çok önemli bir yolculuğa çıkıyoruz.

Bugün katılacağımız iş forumu büyük önem taşıyor. Bu, karşılıklı yatırımların artmasını teşvik edecektir."



