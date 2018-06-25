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Cumhurbaşkanı Erdoğan özeleştiri yaptı

Balkon konuşmasında sonuçları değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin verdiği mesajı aldık" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 03:10..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferi sonrası İstanbul'dan Ankara'ya gitti.

AK Parti Genel Merkezi önünde kendisini bekleyen partililere hitap eden Cumhurbaşkanı, konuşmasında özeleştiriye de yer verdi.

"MİLLETİMİZİN SANDIKTA VERDİĞİ MESAJI ALDIK"

Erdoğan; milletin verdiği mesajı aldıklarını, tüm eksikliklerin tamamlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönem milletimizin karşısına tüm bu eksiklikleri tamamlayarak çıkacağımıza emin olunuz. AK Parti'yi milletimizle kurduk ve bu günlere milletimizle getirdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan özeleştiri yaptı

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