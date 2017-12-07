ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıdıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yapacağı ziyaret öncesi Trump'ın bu kararına ilişkin açıklama yaptı.

"İLK KIBLEMİZDİR MESCİD-İ AKSA"

Kudüs'ün Müslümanların, Hıristiyanların bir kısmının da Musevilerin ibadetgahı olarak görüldüğünü belirten Erdoğan, "Ağırlıklı olarak Müslümanların ilk kıblegahıdır. İlk kıblemizdir bizim Mescid-i Aksa." dedi.

"BEN GÜÇLÜYÜM, ÖYLEYSE HAKLIYIM DİYORSA..."

Erdoğan, "Şu anda Sayın Trump'ın bu açıklamaları adeta 'mikser' görevi görmeye yöneliktir. Karıştırmaya yöneliktir, barıştırmaya değil.

Burada Sayın Trump, 'Ben güçlüyüm, öyleyse haklıyım' diyorsa, yanılıyor. Güçlü olmak, haklı olmak demek değildir. Haklı olan güçlüdür. Bunu böyle bilmesi lazım.





"PAPA İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Telefonla görüşmelerimi sürdürüyorum. Burada sadece İslam ülkelerini değil hatta Papa'yla da görüşme talebim oldu, onunla da bu akşam veya yarın sabah görüşeceğiz. Çünkü burası aynı zamanda Hristiyanların da mabedi, onunla da bu konuyu görüşmem lazım. Sayın Putin'le de görüşmemi yapacağım. Batı ülkeleri, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya'yla da görüşmelerimi yapacağım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile Kudüs'ü konuşacak VİDEO

"SADECE MÜSLÜMANLARIN DEĞİL İNSANLIĞIN GÖREVİ"

Çünkü bu artık sadece Müslümanların değil adeta insanlığın görevidir." diye konuştu.