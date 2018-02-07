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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile yaptığı görüşmeyi anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlayan Papa'ya uyarıda bulundu.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 07:45..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile yaptığı görüşmeyi anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'da Papa Franciscus ile yaptığı görüşmenin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Papa ile yaptığı görüşmeyi de anlatan Cumhurbaşkanı“Papa Françesko’yla görüşmeleri sürdürme, irtibatı kesmeme konusunda da mutabık kaldık; barışa yönelik, dünya barışına yönelik ne gibi adımlar atabileceğimizi telefon diplomasisi aracılığıyla temas kurmak suretiyle de olsa çözümler üretme kararlılığımızı ifade ettik. Onların da bu konudaki hassasiyetleri bizleri memnun etti.

"1915 SİYASİ MALZEME OLMASIN"

Papa’yla görüşmemde, 1915 olayları konusundaki hassasiyetimizi de aktardım. Bunun tarihçilere bırakılmasından, siyasi malzeme yapılmamasından yana olduğumuzu anlattım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile yaptığı görüşmeyi anlattı

MÜNBİÇ YENİ BİR OLAY DEĞİL

Cumhurbaşakanı Erdoğan, "Münbiç konusunda ABD ile Türkiye görüşmeleri ne aşamada?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Münbiç yeni bir olay değil. Bu, Obama döneminde başlamış olan bir süreç. Biz bu konuda ne düşündüğümüzü ABD’ye baştan beri söyledik. Maalesef Obama bu hususta bize yalan söyledi. Şu an Trump yönetimi de, -maalesef, istemeyerek söylüyorum- görünüşe göre aynı istikamette ilerliyor. Trump bize, ‘Onlar orada kalmayacaklar, kalamazlar, Fırat’ın doğusuna gidecekler’ demişti. Münbiç’in gerçek sahibinin Araplar olduğunu kabul etmişti. Ama söylenilenler halen hayata geçirilmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile yaptığı görüşmeyi anlattı


HERKES EVİNE DÖNECEK

Şu anda Münbiç’in içinde bir hareketlilik var; oradaki insanlar, aşiretler adeta bir ayaklanma halindeler. Münbiç er ya da geç gerçek sahiplerini bulacaktır. Biz de üzerimize düşeni yapmak durumundayız. Bizdeki mülteciler arasında da Münbiçliler var; ‘Artık evlerimize dönelim’ diyorlar. Afrinliler Afrin’e, İdlibliler İbdlib’e dönmek istiyorlar. ABD ve koalisyon güçleri samimi iseler bu manzara karşısında tavırlarını ortaya koymalıdırlar; ‘Türkiye’de 3.5 milyon mülteci var, oradaki Suriyelilerin kendi evlerine, kendi topraklarına dönmeleri için onlara yardımcı olmalıyız’ demeleri lazım. Bunun yapılması herkesin yararına olur."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile yaptığı görüşmeyi anlattı

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