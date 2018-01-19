Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donör Fonu işbirliği anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Türkiye'nin ekonomisinin geliştiğini belirterek, "Bugün burada aynı zamanda ülkemizin ekonomi ve finansman alanında ulaştığı noktaya da şahitlik yapıyoruz. Bir zamanların IMF kapısı önünde borç bekleyen Türkiyesi artık geride kalmıştır, bu yok. Yabancı yatırımcıların gelmekten çekindiği o eski Türkiye, artık geçmişte kalmış acı bir hatıradır. Türk ekonomisi o denli sağlam temellere dayanıyor ki işte üçüncü çeyrekte yüzde 11 gibi bir büyüme yakalamak suretiyle nasıl bir toparlanma süreci içerisinde olduğunu ortaya koymuştur. Bunun yıl sonu itibarıyla 2017'nin genelinde yüzde 7 civarında bir büyümeyle noktalanacağını da şu anda görüyoruz. 2018'i çok daha kararlı bir şekilde yürüyerek, bu yakaladığımız büyümeyi asla geriye düşürmeden kararlılıkla devam ettireceğiz. Bu konuda inancımız, kararlılığımız tamdır ve bize inanan, bizimle beraber bu yolculukta kararlı adım atmak isteyenlerle inanıyorum ki ne onlar mahcup olacaktır ne de biz." dedi.

Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ekonomisine güveni tam VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;



"İDEOLOJİK YAKLAŞIMLARDAN KURTULAMADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan kredi derecelendirme kuruluşlarını sert bir dille eleştirerek "Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının hala ideolojik yaklaşımlarından kurtulabilmiş değiliz. İdeolojik yaklaşım içerisinde patinaj yapıyorlar. Türkiye yatırımları ile de üretimi ile de şu anda dünyadaki müstesna ülkelerden bir tanesidir" diye konuştu.

Sizlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Banka ile ilişkilerimizin daha da geliştiğini memnuniyetle görüyorum. Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 2009'dan bu yana ağırlıklı olarak özel sektörümüz olmak üzere önem verdiğimiz bir bankamızdır. Finansman miktarından öte, bankanın ülkemizdeki yatırımlarının kalitesi de oldukça yüksektir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Türkiye'deki başarı hikayesinin arkasın birçok unsur bulunuyor. Bunların başında dinamik, gelişime açık ve üretken bir özel sektöre sahip olmamız geliyor. Diğer bir destekleyici unsurun ise banka ile ülkemiz arasındaki etkin işbirliği olduğunu belirtmek isterim.





"TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPANLAR KAZANMAYA DEVAM EDECEK"

Türk ekonomisi büyümeye, Türkiye'ye yatırım yapanlar da kazanmaya devam edecektir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Türkiye arasındaki güçlü işbirliğini taçlandıran bu anlaşmanın bu fondan faydalanacak ülkeler için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.