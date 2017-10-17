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Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.00'da Polonya'ya hareket etti.

17.10.2017 - 09:33
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ankara Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve bazı ilgililer uğurladı.

EŞLİK EDEN İSİMLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de Polonya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya'ya gitti

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