Cumhurbaşkanı Erdoğan Prekazi ve Simovic'le buluştu

Sırbistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan, resmi görüşmenin ardından Galatasaray'ın eski futbolcuları Cevad Prekazi ve Zoran Simovic ile bir araya geldi. Simovic ve Prekazi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Galatasaray forması hediye etti.

AKILLARA PREKAZİ'NİN GOLÜ GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden Prekazi, Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri. Türk futbolunda uzaktan attığı gollerle iz bırakan Prekazi'nin Monaco'ya 40 metreden attığı frikik golü bugün gibi hafızalarda.

Cevad Prekazi'nin Monaco'ya attığı gol - İZLE