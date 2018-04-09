Cumhurbaşkanı Erdoğan Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtım Töreni'nde büyüklüğü 135 milyar lirayı bulan teşvik paketinin müjdesini verdi.

Törende, Proje Baz ihalesinilı Teşvik Sistemi'nin tanıtımı ve 2017'de hazırlıkları tamamlanan yatırımlara teşvik belgesi dağıtımı yapılacak.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nden yararlanacak 19 firmaya ait 23 proje bulunuyor.

PROJELER

Proje Bazlı Teşvik Sistemi'yle desteklenecek projeler, yatırım yerleri, yatırım tutarları ve istihdama katkıları şöyle:

Firma Adı Yatırım Konusu Yatırım Yeri Yatırım Tutarı

(Milyon TL) İlave İstihdam Dolaylı İstihdam Sektör Alvi medica Muhtelif Kateter, İlaçlı Stent ve Kalp Kapakçığı üretimi İstanbul 1.526 4.000 14.000 Tıbbi Cihaz Assan Direkt Soğutmalı Slab Döküm ve Sıcak Haddeleme Yöntemi ile Alüminyum Yassı Mamul Üretimi Sakarya 3.071 640 2.560 Ana Metal Sanayi Atayurt Ingot ve Hücre Üretimi ile Entegre Güneş Paneli üretimi Malatya 1.379 1.590 5.565 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri BMC Savunma Sanayi (Tekerlekli Muhtelif Zırhlı Araçlar) Sakarya 429 575 2.300 Savunma Sanayi BMC Savunma Sanayi (Paletli Zırhlı Araçlar, Lazer Silahı, İnsansız Zırhlı Araç vb.) Sakarya 456 575 2.300 Savunma Sanayi BMC Raylı Sistem Araçları ( Hızlı Tren, Metro, Bölgesel Tren vb) Sakarya 495 575 2.300 Ulaştırma Teknolojileri BMC Dizel Motor ( Çeşitli Güçlerde Dizel Motor Üretimi) Sakarya 507 575 2.300 Savunma Sanayi CFS Polipropilen üretimi Adana 4.110 1.000 4.000 Petrokimya Dow Aksa Karbon elyaf ve ara ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesi Yalova 1.864 434 1.736 Karbon Elyaf ve Kompozit Malzeme Ekore Ingot ve Hücre Üretimi ile Entegre Güneş Paneli üretimi Niğde 2.200 1.250 4.375 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Ersan Ham Petrol İşleme Rafinerisi Kahramanmaraş 3.120 600 2.700 Rafineri SASA PTA – MEG Üretim Tesisi Adana veya Hatay 28.050 5.000 20.000 Petrokimya SASA Petrokimya Üretim Tesisi (Polimer/Çips) Adana 998 1.207 4.828 Petrokimya İpek Mobilya Çinko külçe Kayseri 1.101 1.020 4.590 Entegre Metal Üretimi Most Makine Muhtelif Sektörler İçin Çelikten Mamul Nihai Ürünler İzmir 1.532 800 3.200 Savunma Sanayi Siirt Bakır İzabe ve Elektroliz Bakır Üretimi Siirt 2.050 1.000 4.500 Entegre Metal Üretimi Metcap Enerji Polietilen ve polipropilen üretimi Edirne 15.320 1.150 4.600 Petrokimya TUSAŞ Milli Muharip Uçak Ön Tasarımı Ankara 4.817 3.200 11.200 Savunma Sanayi/ Havacılık Sanayi Oyak Renault Hibrit Motor Üretimi Bursa 493 110 440 Yeni Nesil Motor Yıldız Metalurji Çinko üretimi Kırıkkale 4.440 1.480 6.660 Entegre Metal Üretimi Vestel Nikel/Nikel Sülfat ve Kobalt/Kobalt Sülfat ile Elektrikli Araç Enerji Depolama Sistemleri (Batarya) 28.396 6.240 24.960 Elektrikli Batarya Sütaş Entegre Teknik Büyükbaş Hayvancılık Bingöl 647 1.090 4.905 Entegre Teknik Hayvancılık Tosyalı Entegre Madencilik Yatırımı Osmaniye 28.000 Entegre Madencilik Toplam 135.000 34.111 134.019







23 YATIRIM PROJESİ

BMC'nin 4, SASA'nın 2 projesinin destekleneceği sistem kapsamında 23 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenecek. Alvi Medica, Assan, Atayurt, CFS, Dow Aksa, Ekore, Ersan, İpek Mobilya, Most Makine, Siirt Bakır, Metcap Enerji, TUSAŞ, Oyak Renault, Yıldız Metalurji, Vestel, Sütaş ve Tosyalı'nın yatırımları teşviklerden yararlandırılacak.

EN BÜYÜK YATIRIM VESTEL'İN

Yatırım teşviklerinden yararlandırılacak en büyük yatırıma, elektrikli araç enerji depolama sistemlerine yönelik 28 milyar 396 milyon liralık projeyle Vestel imza atacak.

DOĞRUDAN VE DOLAYLI İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Stratejik nitelikleri ve teknolojik özellikleri dolayısıyla desteklenecek yenilenebilir enerji teknolojileri, metalürji yatırımları, ham petrol işleme rafinerisi, petrokimya ürünleri, karbon elyaf ve kompozit malzeme, tıbbi cihazlar ve sağlık teknolojileri, raylı sistem araçları, savunma sanayisi teknolojileri, motorlu taşıtlar-elektronik, tarım teknolojileri yatırımları projeleriyle yaklaşık 35 bin kişiye doğrudan, 134 bin kişiye dolaylı istihdam yaratılması bekleniyor.

CARİ AÇIĞA 19 MİLYAR DOLARLIK OLUMLU ETKİSİ OLACAK

Söz konusu yatırım projelerine konu ürünlerle cari açık üzerinde yıllık 19 milyar dolarlık olumlu etki yaratılması öngörülüyor.

HANGİ TEŞVİKLER VERİLECEK?

Proje Bazlı Teşvik Sistemi'yle yatırımcılar; Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, bina inşaat harcamaları için KDV iadesi, yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi indirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi istisnası, 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl süreyle Gelir Vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği, yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kar payı desteği, sermaye katkısı, 10 yıla kadar enerji desteği, yatırım yeri tahsisi ve belirli şartlarda söz konusu taşınmazın bedelsiz yatırımcıya devredilmesi, altyapı desteği, kamu alım garantisi gibi desteklerden yararlanacak.

Sistem kapsamında geçen yıl desteklenen Mardin’in Mazıdağı ilçesindeki Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi de dahil edildiğinde teşviklerden yararlanacak toplam proje sayısı 24, yatırım tutarı ise 137,4 milyar lira oldu.

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

"23 projeyi kapsayan paket 35 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak.

Türkiye sadece büyümüyor ayrıca gelirin adil bir şekilde dağılmasını da sağlıyor.

Geçtiğimiz 15 yılda milli gelirimizi 236 milyar dolardan 860 milyar dolara çıkartarak ülkemizi 3.5 kattan fazla büyüttük.