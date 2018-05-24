Cumhurbaşkanı Erdoğan proje vaatlerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesi açıkladı.

360 sayfalık, "Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye" vurgulu seçim beyannamesinde 146 büyük proje yer alıyor.

Cumhurbaşkanı: Yaparsa yine Ak Parti yapar VİDEO

MİLLET BAHÇESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı projelerin bir kısmı şu şekilde:

Çevre alanında da çok önemli projelerimiz var. Ergene havzası bölgesindeki osbleri aynı çatı altında topluyoruz. Bu seçimin bana göre en önemli projesi bana göre İstanbul başta olmak üzere, eski statları millet bahçelerine dönüştürüyoruz. Atatürk Havalimanı'nın tamamına millet parkı kuracağız. Trabzon'da, Adana'da, Gaziantep'te, Malatya'da yapıyoruz. Halkımızın çoluk çocuğu ile vakit geçireceği, spor yapabileceği alanlar yapıyoruz.

OTOYOL AĞI

Otoyol ağımızı 2 katına çıkarıp, 10 otoyol daha inşa edeceğiz. Havacılık ve denizcilik sektöründe ülkemizi en önemli transit geçiş noktası haline getireceğiz. İstanbu ile birlikte 9 havalimanını kullanıma açacağız. 2 yeni uyduyu daha uzaya göndererek bu alandaki başarımızı da perçinleyeceğiz.

BEYANNADEMEDEN PROJE MÜJDELERİ

BEYANNAMENİN TAMAMI



TÜNELLER

Ovit tünelini bu yıl, ziganayı bir dahaki yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Mersin antalya arasında yer alan 34 tünelden 15 ini tamamladık. Ordu çevreyolundaki 4 tünelden 2'si bitti. Diğerlerinde çalışamalar sürüyor. Şebinkarahisar Giresun'daki tünelde ışık göründü. Erzurum - Bayburt arasındaki Kop tünelinde önümüzdeki yıl lk ışık görülecek.





TANAP

Tanap'ın açılışını 12 Haziran'da yapacağız. 2 milyar metre küp ile başlayacak gaz akışı, 31 milyar metre küpe kadar çıkacak. Tuz gölünde ve kuzey marmarada 2 büyük doğalgaz depolama alanı yapıyoruz. Sinoptaki nükleer güç santrali ile ilgili çalışmalar sürüyor. Hala devam eden projelerimiz var.

HIZLI TREN

Bunun yanında 2023 perspektifimizde birçok şehirimizi hızlı tren konforu ile tanıştırmayı hedefliyoruz. Yeni havalimanımızın ilk etabını 29 Ekim'de açıyoruz. İZBAN'ın 16 kilometreye çıkaran hattı 50 kilometre daha uzatıyoruz.

YASSI ADA

AK Parti Türkiye'ye en önemli yatırımları yapan bir partidir. Yassı Ada'yı yaslı ada olmaktan çıkararak demokrasi ve özgürlükler adası haline dönüştürüyoruz. İnşaatı devam ediyor, ben de helikopterle ara sıra kontrol ediyorum. Muhteşem bir eser meydana geliyor.





ALTAY TANKI

Savaş uçağımızı yapıyoruz inşallah. Altay tankımızı yapıyoruz. Güçlü bir şekilde bunlar gelişiyor. Karada, havada denizde her alanda kendimize yeter hale gelene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yerli otomobili yapacağız, hedefimiz önümüzdeki yıl prototipi tamamlamak. 2021'de ticari üretime başlamak.

KORUNAN ALANLAR 653'E ÇIKACAK

Ülkemizin her ferdi ve bölgesi kapsayacak vizyonu hayata geçireceğiz. Başlattığımız sıfır atık projesi ile dünya çapında bir model ortaya koymaya çalışıyoruz. Ülke çapında korunan alanlarımızın sayısını 653'e çıkaracağız. ÇED süreçlerinin daha etkin kullanımını temin edeceğiz. Melen ve Yeşilçay projeleri ile İstanbul'un Gerede projesi ile Ankara'nın içme suyu sorununu çözeceğiz.

AKILLI KENT UYGULAMALARI

Şehircilik konusunda çok önemli atılımlar gerçekleştirdik. Şehir ve şehir yönetimini birbirini tamamlayan unsurlar olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun bir şekilde reform gerçekleştirerek belediyelerin icrai gücünü artıracağız. Büyükşehir belediyelerinde akıllı kent uygulamalarını destekleyeceğiz. Gecekondu ve çarpık yapılaşma sorunu yaşanan yerleri kentsel dönüşüm ile yaşanabilir hale getireceğiz.

YERLİ MARKA ARABA

Yerli Marka Otomobil Projesi Yerli marka otomobil projesinin özel sektör liderliğinde geliştirilmesi amacıyla, 2 Kasım 2017’de 5 şirket temsilcisinden oluşan Ortak Girişim Grubu ile protokol imzalanmıştır. Yeni nesil otomobil teknolojilerine sahip olmaya imkân sağlamak amacıyla başlatılmış bulunan Türkiye’nin Otomobili Projesi hızla hayata geçirilecektir. 2019 yılında prototip aracı tamamlayacak ve 2021 yılında yerli elektrikli otomobilimizi piyasaya süreceğiz.

YERLİ HABERLEŞME UYDUSU

İlk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın üretimi TUSAŞ TAI tesislerinde kurulan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinde (USET) devam etmektedir. Ülkemizin, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak projenin 2020 yılında tamamlanması ve 2021 yılında uzaya fırlatılması hedeflenmektedir.

YENİ UYDU TÜRKSAT 5A VE 5B

Ülkemizin uydu haberleşme kapasitesini artırmaya ve yörünge haklarımızı korumaya yönelik yeni uydu projelerimiz Türksat 5A ve 5B Uydularının üretimine başlanılmıştır. 2020 yılında Türksat 5A’yı, 2021 yılında Türksat 5B’yi uzaya göndererek yeni Ku-Bant frekansını kullanan ilk 5 ülke arasına girilmesi hedeflenmektedir

