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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap ülkelerinin Katar'a yaptırım uygulaması kararıyla ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü.

05.06.2017 - 21:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü

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Kremlin basın sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Türk tarafının isteğiyle gerçekleşen telefon görüşmesinde Erdoğan ile Putin, Katar meselesini ele aldılar.

DİYALOGA TEŞVİK

İki liderin, tüm ilgili ülkeleri Katar konusunda uzlaşma içinde bir sonuca varmayı amaçlayarak, diyaloga girmeye teşvik ettiği belirtildi.

Kremlin açıklamasında ayrıca, görüşmede Basra Körfezi bölgesinde barış ve istikrarı korumanın öneminin vurgulandığı ifade edildi.

Orta Doğu'daki krizin çözümünde ortak çalışma ve yakın koordinasyonun yanı sıra; terör tehdidine karşı küresel toplum olarak mücadelenin önemi vurgulandı.

SURİYE SORUNU VE TÜRK AKIMI PROJESİ DE KONUŞULDU

Açıklamaya göre, liderler Suriye'deki güvenlik bölgesinin kurulmasına ilişkin anlaşmanın en kısa zamanda yerine getirilmesi dahil olmak üzere Suriye krizinin çözümü için ortak çabalara devam edilmesinde anlaştılar.

İkili işbirliğin önemli konularına da değinilen görüşmede, özellikle, ticari ve ekonomik bağlar ile Türk Akımı boru hattı projesine ilişkin başarılı çalışmalara dikkat çekildiği öğrenildi.

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