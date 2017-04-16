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Cumhurbaşkanı Erdoğan referandum sonucunu değerlendiriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan istanbulda bulunan huber köşkünde referandumda çıkan EVET sonucunu değerlendiriyor.
16.04.2017 - 22:04
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