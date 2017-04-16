taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.064
USD
3,6804
EURO
3,9081
ALTIN
152,11
PETR
55,6100

Cumhurbaşkanı Erdoğan referandum sonucunu değerlendiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan istanbulda bulunan huber köşkünde referandumda çıkan EVET sonucunu değerlendiriyor.

16.04.2017 - 22:04
  1. Haberler
  2. Advertorial Mobil

Cumhurbaşkanı Erdoğan referandum sonucunu değerlendiriyor

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Referandum sonuçları canlı izle 2017

Referandum sonuçları canlı izle 2017

1602
Abdullah Gül oyunu kullandı

Abdullah Gül oyunu kullandı

494
Zehra Çilingiroğlu 'hayır' oyu kullandı

Zehra Çilingiroğlu 'hayır' oyu kullandı

450
Ünlüler sandık başında

Ünlüler sandık başında

129
Türkiye referandum için sandık başında

Türkiye referandum için sandık başında

320
İstanbul referandum sonuçları

İstanbul referandum sonuçları

218
Alman basını Türkiye'deki referandumla yakından ilgili

Alman basını Türkiye'deki referandumla yakından ilgili

152
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM