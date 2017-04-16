Cumhurbaşkanı Erdoğan referandum sonucunu değerlendiriyor

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül eşi Hayrünnisa Gül ile İstanbul'da oyunu kullandı.

Eğitimine Londra'da devam eden Zehra Çilingiroğlu, 'hayır' oyu kullanabilmek için Türkiye'ye döndü.

Anayasa Değişikliği Referandumu için ünlüler de sandıkta.

Anayasa değişikliği için oy verme işlemi Türkiye genelinde tamamlandı.

Türkiye referandum için sandık başında

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İstanbul referandum sonuçları

16 Nisan Referandum sonuçlarına göre İstanbul'da büyük bir mücadele var.