Erdoğan-Putin ortak basın toplantısı

Ortak basın toplantısında Türkiye-Rusya arasında yapılan anlaşmalar imzalandı.

İmzaların ardından iki lider ortak açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

TURİZM ALANINDA REKORA İMZA ATMAK İSTİYORUZ

"Ekonomik ilişkiler bağlamındaki kısıtlamaları tamamen kaldırılmasını bekliyoruz. Ancak bu şekilde 100 milyar dolarlık hacme ulaşmamız mümkün olacaktır. Turizm alanında rekora imza atmak istiyoruz. Buradan Rus dostlarımızı ülkemize davet ediyorum. Gelsinler, Türkiye'nin tarihi, turistik güzelliklerini onlar da görsünler. Milli paralarla ticaretin artırılmasına da önem veriyoruz"

FIRAT KALKANI DEAŞ'A VURULAN EN BÜYÜK DARBEDİR

"Suriye konusu üzerinde hassasiyetle durduk. Karadeniz Ekonomik İşbirliği konusu üzerinde durduk. Özellikle Azerbaycan-Rusya bunun yanına Türkiye üçlü işbirliği üzerinde durduk. Buralardaki sıkıntıların aşılması yönünde Rusya'nın üzerindeki yükün ağırlığını dile getirdik. Suriye'deki çatışmaların yükünü 911 km sınırı olması nedeniyle Türkiye çeken bir ülke. Burada dayanışmaya ihtiyacımızın olduğunu gündeme getirdik. 24 Ağustos'ta başlattığımız Fırat Kalkanı, DEAŞ'a vurulan en büyük darbedir."



PUTİN: 1 MİLYAR DOLARLIK ORTAK YATIRIM FONU KURUYORUZ

Sayın Cumhurbaşkanı ile 1 sene içerisinde 4. görüşmeyi yapıyoruz. İkili kilit faaliyetler yeniden başlatıldı. Bakanlıklar arası, parlamentolar, bölgeler arası ilişkiler gelişiyor. Türkiye geleneksel olarak Rusya'nın ticari olarak önde gelen partnerlerinden birisi. Karşılıklı ticaretin ve hizmetlerin artırılmasına yönelik orta vadeli program imzalamış olduk. Yeni ortak yatırım fonu kuruyoruz. 1 milyar dolarlık sermayesi olacak. İlgili anlaşmanın imzalanmasına tanık oldunuz"

RUS TURİSTLER İÇİN TÜRKİYE GÖZDE ÜLKE HALİNE GELİYOR

"Özellikle ağır sanayi, oto sanayi alanında, kimya, inşaat ve ulaştırma alanında ortaklıkların kurulması planlanıyor. Kültüre alandaki işbirliğini de ele aldık. 2019 senesinde karşılıklı kültür ve turizm senesi olması planlanıyor. Rus turistlerin Türkiye'de güvenli şekilde tatil yapmasını sağlama konusunda görüşmeler yapıyoruz. Türkiye tekrar gözde ülke haline gelmeye başlıyor Rus turistler için"