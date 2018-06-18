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Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yorgun diyen İnce'ye ben futboldan dolayı antrenmanlıyım, ama sen başlamadan bittin diye karşılık verdi.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 15:43..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da

24 Haziran 2018'de düzenlenecek seçimlere 1 haftadan az bir zaman kala Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Samsun'da vatandaşlara hitap etti.

MUHARREM İNCE'YE YORGUN CEVABI

Erdoğan, kendisine "yorgun, artık gitmeli" diyen CHP adayı Muharrem İnce'ye; "Benim için artık yorgun diyor. Bay Muharrem ben antrenmanlıyım antrenmanlı. Hayatımın 16 yılı futbolla geçti. 40 yıl siyasette tüecrübem var. Biz şu topluluğu gördüğümüz zaman aldığımız sinerji bizi yormaz ama sen daha başlamadan bittin. Senin yalandan başka sermayen yok."

"SAHNEDE ŞOV DEĞİL, İCRAAT YAPTIK"

Dün 1 milyon 300 bin kişi Yenikapı'yı doldurdu. Bu dava başka bir dava. Sahnede şov yapmanın değil icraat yapmanın, hizmet üretmenin, ülkemize ve şehirlerimize eserler kazandırmanın peşinde koştuk. Üç beş oy uğruna bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına yoldaşlık, yarenlik, arkadaşlık yapmadık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye yorgun cevabı VİDEO

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