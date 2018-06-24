taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.852
USD
4,6789
EURO
5,4540
ALTIN
190,94
PETR
75,8100

Cumhurbaşkanı Erdoğan sandık başında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Haber Merkezi | 24.06.2018 - 13:30..
  1. Haberler
  2. Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan sandık başında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Okul girişi bariyerle kapatılırken, oy kullanmak için okula gelenlerin üzeri arandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Okul bahçesi yine bariyerlerle ayrılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek isteyen seçmenlerin bariyer arkasında beklediği görüldü. Okul bahçesinde polis köpeği ile arama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sandık başında

"KATILIM İYİ GÖRÜNÜYOR"

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandı ve şu açıklamalarda bulundu:

"Teşekkür ediyorum. öğrendiğim kadarıyla şuan itibariyle yüzde 50'yi aşkın seçmenin oy kullandığını öğrendik. Katılım iyi görünüyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde katılım yüzde 30'lara kadar düşer. Türkiye bunların hepsini aşmış durumda. Katılım Türkiye'deki olgunlaşmanın ne denli iyiye ulaştığını gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katılım iyi görünüyor VİDEO

"TÜRKİYE DEMOKRATİK BİR DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİRİYOR"

Bu seçimin bir başka özelliği var. Bu seçimle birlikte Türkiye demokratik bir devrimi gerçekleştiriyor. Başkanlık sistemine geçişimiz ilk defa inşallah bizlere nasip olur. Başkanlık sistemiyle artık Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmada çıtayı ciddi manada yükseltiyor.

Ülkemiz inşallah bundan sonraki süreci çok rahat bir şekilde sürdürecektir. Şu ana kadar ciddi bir sıkıntının olmadığı öğrendik, hayırlı olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan sandık başında

Cumhurbaşkanı Erdoğan sandık başında

Cumhurbaşkanı Erdoğan sandık başında

Cumhurbaşkanı Erdoğan sandık başında

Cumhurbaşkanı Erdoğan sandık başında

Cumhurbaşkanı Erdoğan sandık başında

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce oyunu kullandı

Muharrem İnce oyunu kullandı

479
Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor

Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor

164
Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

643
Başbakan Yıldırım oyunu kullandı

Başbakan Yıldırım oyunu kullandı

81
Sezen Aksu oyunu erkenden kullandı

Sezen Aksu oyunu erkenden kullandı

127
Başak Demirtaş oyunu kullandı

Başak Demirtaş oyunu kullandı

194
Kucağına aldığı kediyi denize attı

Kucağına aldığı kediyi denize attı

99
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM