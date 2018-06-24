Cumhurbaşkanı Erdoğan sandık başında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Okul girişi bariyerle kapatılırken, oy kullanmak için okula gelenlerin üzeri arandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Okul bahçesi yine bariyerlerle ayrılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek isteyen seçmenlerin bariyer arkasında beklediği görüldü. Okul bahçesinde polis köpeği ile arama yapıldı.

"KATILIM İYİ GÖRÜNÜYOR"

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandı ve şu açıklamalarda bulundu:

"Teşekkür ediyorum. öğrendiğim kadarıyla şuan itibariyle yüzde 50'yi aşkın seçmenin oy kullandığını öğrendik. Katılım iyi görünüyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde katılım yüzde 30'lara kadar düşer. Türkiye bunların hepsini aşmış durumda. Katılım Türkiye'deki olgunlaşmanın ne denli iyiye ulaştığını gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katılım iyi görünüyor VİDEO

"TÜRKİYE DEMOKRATİK BİR DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİRİYOR"

Bu seçimin bir başka özelliği var. Bu seçimle birlikte Türkiye demokratik bir devrimi gerçekleştiriyor. Başkanlık sistemine geçişimiz ilk defa inşallah bizlere nasip olur. Başkanlık sistemiyle artık Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmada çıtayı ciddi manada yükseltiyor.

Ülkemiz inşallah bundan sonraki süreci çok rahat bir şekilde sürdürecektir. Şu ana kadar ciddi bir sıkıntının olmadığı öğrendik, hayırlı olsun."