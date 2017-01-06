Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

Hain terör; Kayseri, İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'i de yasa boğdu.. Dün yaşanılan saldırıda şehit olan kahraman polis memurumuz Fethi Sekin hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede şehit polisimiz gibi 80 milyon kahraman var" dedi:

BU ÜLKEDE ŞEHİT POLİSİMİZ GİBİ 80 MİLYON KAHRAMAN VAR

"Dün İzmir'de teröristin üzerine aslanlar gibi atlayan polisimizi gördünüz değil mi? Bu ülkede 80 milyon kahraman var. Bu ülkede tek başına darbecilere kök söktüren Ömer Halisdemirler var, bu ülkede tanklara meydan okuyan benim hanım kardeşlerim, gençler, yaşlılar var. Böyle bir ülkeyi dize getirmeye kimin gücü yeter. Türkiye tarihinin en güçlü devlet- millet bütünleşmesini sağlayarak yoluna devam ediyor. 2015 Temmuz'undan bu yana terörle mücadelede 12 Şanlıurfalı askerimiz, polisimiz şehit oldu. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da 4 Şanlıurfalı kardeşimiz şahadet makamına ulaştı. 79 milyon vatandaşımızın tamamını yüreğinden vuranlar hak ettikleri cezayı alıyorlar. Şehitlerimiz var canımız yanıyor ama inlerine girdik, onları tepeliyoruz, tepelemeye devam edeceğiz.

BU ÜLKEDE TERÖR ESTİRENLER BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Cerablus'a girdik mi girdik, El Rai'ye girdik mi, El Bab'ı kuşattık mı? Şehitlerimizi 1'e 10 katlıyoruz. Bedeli çok ağır oluyor. Aynı şekilde Güneydoğu'da PKK varmış, PYD varmış; bu ülkede terör estirenler bedelini ödeyecekler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

"Dün İzmir'de yaşanan terör saldırısında şehit olan adliye çalışanımız ve polis memuruza Allah'tan rahmet diliyorum. Ele geçirilen silahlar, teröristlerin oraya çok büyük bir katliam için geldiklerini gösteriyor. Malesef Türkiye'nin üzerine salınan gözünü kan bürümüş katil sürüleri işbirliği halinde saldırılarına devam ediyorlar.

Bölücü örgütün bıraktığı yerden DEAŞ, FETÖ bir başka örgüt bu ihanet nöbetini devralıyor. Bu örgütleri birileri özellikle besleyip, silahlandırıp, güçlendirip, yönlendirip Türkiye'nin üzerine salıyorlar. Yiğitçe bizimle mücadele edemeyenler terör örgütleriyle salıyorlar. Biz tarihimizin hiçbir döneminde kaçmadık.

CİĞERİ 5 PARA ETMEZ TERÖRİSLERE BOYUN EĞECEK SANANLARA YAZIKLAR OLSUN

Bu millet ölürsem şehit kalırsam gaziyim diyerek, 15 Temmuz'da üzerine gelen darbecileri püskürtmüş bir millettir. Ciğeri 5 para etmez teröristlere boyun eğecek sananlara yazıklar olsun. Yaptıklarını yanına kar kalacağını düşünüyorsa, bir kez daha yazıklar olsun.

KENDİ ÇIKARLARI İÇİN ÜZERİMİZE TERÖR ÖRGÜTLERİNİ SALANLAR..

Kendi bölgesel ve güncel çıkarları için bizim üzerimize terör örgütlerini salanlar, yarın aynı ateşin kendilerini yakmaya başladıklarında gerçeği göreceklerdir ama iş işten geçmiş olacaktır. Türkiye bu musibetin üstesinden mutlaka gelecektir"