Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan'da yapılacak referanduma 5 gün kala Şanlıurfa'ya gitti.

MUHTEŞEM KARŞILAMA

Erdoğan'ı dinlemek isteyen vatandaşlar meydanlara akın etti. Türk bayraklarıyla alanı süsleyen Şanlıurfalılar, Erdoğan için destek sloganları attı.

"BUNA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gördüğü kalabalık karşısında; "Pazar akşamı, Şanlıurfa bir başka destan yazacak. Buna yürekten inanıyorum. Bunca zamandır Şanlıurfa'ya gelir giderim, Şanlıurfa bugün bir başka güzel.." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da VİDEO

İDAM TARTIŞMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Evet ile sandıklar patladığı takdirde parlamentoya idamla ilgili karar taslağı gelecek inşallah. Cumhurbaşkanı'na geldiği zaman ben de onu onaylarım.

AYRINTILAR GELİYOR..







