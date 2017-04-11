taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.669
USD
3,7111
EURO
3,9410
ALTIN
150,16
PETR
55,7900

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

Şanlıurfa'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

11.04.2017 - 15:33
  1. Haberler
  2. Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan'da yapılacak referanduma 5 gün kala Şanlıurfa'ya gitti.

MUHTEŞEM KARŞILAMA

Erdoğan'ı dinlemek isteyen vatandaşlar meydanlara akın etti. Türk bayraklarıyla alanı süsleyen Şanlıurfalılar, Erdoğan için destek sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

"BUNA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gördüğü kalabalık karşısında; "Pazar akşamı, Şanlıurfa bir başka destan yazacak. Buna yürekten inanıyorum. Bunca zamandır Şanlıurfa'ya gelir giderim, Şanlıurfa bugün bir başka güzel.." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

İDAM TARTIŞMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Evet ile sandıklar patladığı takdirde parlamentoya idamla ilgili karar taslağı gelecek inşallah. Cumhurbaşkanı'na geldiği zaman ben de onu onaylarım.

AYRINTILAR GELİYOR..

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

 


BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uğur Dündar canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı

Uğur Dündar canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı

552
G.Saray'da nisan ayı divan kurulu yapılacak

G.Saray'da nisan ayı divan kurulu yapılacak

50
Diyarbakır'da patlama

Diyarbakır'da patlama

48
Hayırcılar 'oy nasıl kullanılmalı' kurslarına başladı

Hayırcılar 'oy nasıl kullanılmalı' kurslarına başladı

369
Madonna'nın kızı koltuk altı tüyleriyle dikkat çekti

Madonna'nın kızı koltuk altı tüyleriyle dikkat çekti

58
İVEM'in referandum araştırması

İVEM'in referandum araştırması

93
Kuzey Kore ABD'ye meydan okudu: Savaşa hazırız

Kuzey Kore ABD'ye meydan okudu: Savaşa hazırız

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM