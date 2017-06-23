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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde halka hitap etti.

23.06.2017 - 18:31
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Daha önce referandumda Türkiye'de en yüksek oyu veren ilçe olan Harran'ı ziyaret edeceği duyurulan Erdoğan, programında değişiklik yaparak kente geldikten sonra helikopterle ilk olarak Suriye'nin terör örgütü PYD denetimindeki Rasulayn kenti ile komşu olan Ceylanpınar İlçesi'ne geldi.

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan alanda toplanan kalabalığa otobüs üzerinden hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yönelik sevgi gösterisine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

"ONLAR ALDIKLARI PARAYI DAĞA GÖNDERDİLER"

Ceylanpınar'ın alt ve üst yapısıyla daha güzel olacağını belirten Erdoğan, geçmiş zihniyetlerin ise insanları hendek ve çukura mahkum ettiğini belirterek şöyle dedi:

"Benim Ceylanpınar'da yaşayan kardeşim toz, toprak, çamur, hendek, çukura mı mahkumdu? Geçmişteki zihniyet her yerde olduğu gibi burada da vatandaşları hendeklere, çukurlara, çamura, toza, toprağa mahkum etti. Çünkü insan muamelesi yapmadılar. Şimdi ise devran değişti. Elhamdülillah her geçen gün daha güzel olacak. Ara sokaklara varıncaya kadar, imar planlarına varıncaya kadar her yer daha güzel olacak. Şunu iyi biliniz; biz her zaman yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Şanlıurfa'ya son 15 yıl içerisinde yaptığımız yatırım yaklaşık 35 katrilyon. Öncekiler neredeydi hiç. Onlar aldıkları parayı dağa gönderdiler dağa. Onlar parayı bu ülkenin evlatlarına kurşun olarak kullandılar."Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'daCumhurbaşkanı Erdoğan, referandumda Ceylanpınar'ın yüzde 50'nin üzerinde

Erdoğan, Suriye iç savaşının ardından Türkiye'ye sığınan Suriyeliler kucak açtığı için Ceylanpınar ve Şanlıurfalılara da ayrıca teşekkür etti.

"BUNLAR RABİA'YI BİLMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek şöyle konuştu:
"Rabia'yı Kılıçdaroğlu gibiler bilmiyor. Anlamaz o. Diğerleri Kandil'in atıkları var ya onlar da bilmez. Ama biz biliriz. Birincisi tek millet. Biz tek milletiz; Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Abaza, Boşak 80 milyon tek milletiz. İkincisi tek bayrak. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanının rengidir, hilal bağımsızlığımız ifadesidir, her yıldız şehidimizin ta kendisidir ve başka bayrak tanımayız. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. İşte 780 bin kilometre kareyle bu topraklarla vatanımızı kimseye böldürtmeyeceğiz. Gabar'sa Gabar, Cudi'yse Cudi, Tendürek'se Tendürek, Bestler Dereler'se Bestler Dereler, her yerde varız, olacağız. Bu milletin huzuruna kimse inşallah el atamayacak. Dört; tek devlet; Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımıyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin garantisi altında bu hizmetleri sürdüreceğiz."

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