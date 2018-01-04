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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de seçimler için söz aldı

İstanbul Sarıyer'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı, bu azimle 2019 yılında yapılacak tüm seçimlerin kazanılmasını istedi.

AA | 04.01.2018 - 07:42..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de seçimler için söz aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından parti binasının balkonundan kendisini dışarıda bekleyen vatandaşlara hitap etti.

SOĞUK HAVADA BEKLEDİLER

Soğuğa rağmen saatlerdir kendisini bekledikleri için vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, "Sizin bu gayretiniz, sizin bu sabrınız inanıyorum ki geleceğin Sarıyer'i için çok daha bizlere faydalı, aydınlık yarınları getirecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de seçimler için söz aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de seçimler için söz aldı ViDEO

SEÇİMLERE 14 AY VAR

Hukuk içerisinde ne gerekiyorsa bu güne kadar ne yaptılarsa, bundan sonra da onu aynen yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: "Acımayacağız. Acırsak acınacak hale geliriz. Onun için de sonuna kadar takip, takip, takip. Yolumuz bu. Benim sizden bir ricam var. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Şimdi önümüzde 14 ay var. 14 ay sonra biliyorsunuz Mart 2019 yerel seçimleri var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de seçimler için söz aldı


MART SEÇİMLERİ İŞARET FİŞEĞİDİR

Ama mart yerel seçimleri biliniz ki Kasım 2019'un işaret fişeğidir. Orada ne var? Parlamento seçimi var. Ne var? Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bunlara hazır mıyız? Çok çalışacağız. Sarıyer'de önce yerel seçimi almaya hazır mıyız?

AZMİNİZİ KAYBETMEYİN

Bu azminizi hiçbir zaman kaybetmeyin. Ben sizleri bu duyguların içerisinde en kalbi duyguyla selamlıyorum. Gecemiz kutlu olsun, geleceğimiz aydınlık olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de seçimler için söz aldı


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ

Konuşmasının ardından, vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Bunun üzerine, vatandaşların yanına gelerek onlarla sohbet eden Erdoğan, daha sonra aracına bindi. Hareket eden aracın önünü, bir süre sonra genç bir kız ve annesi kesti. Erdoğan, anne ve kızıyla bir süre görüştükten sonra buradan ayrıldı.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve AK Parti İl Başkanı Selim Temurci de eşlik etti.

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