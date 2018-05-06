Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıklayacak

24 Haziran'ı "Yeni bir dönem, yeni bir kırılma noktası" olarak tanımlayan Erdoğan, bugün Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu'nda 200 bin kişinin katılımıyla seçim manifestosunu açıklayacak.

200 BİN KİŞİ KATILACAK

İl genelinde 12 milyon el ilanıyla İstanbullular kongreye davet edilirken, salonda 30 bin, dışarıda da 100 bin bayrakla süsleme yapıldı.

Yerli ve yabancı 400'e yakın basın mensubunun hazır olduğu kongrede, Erdoğan’ın salon dışında da yaklaşık 200 bin kişiye hitap etmesi bekleniyor.

TRAFİK TEDBİRİ

AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi dolayısıyla kongre bitimine kadar İstanbul'da trafik tedbirleri alındı.

Bu kapsamda Sahil Yolu Ataköy Kavşağı'ndan ve D-100 Şirinevler-Ataköy Kavşağı’ndan Sinan Erdem Spor Salonu'na çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatıldı.