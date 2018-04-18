Erken seçim için karar verildi

MHP Lideri Devlet Bahçeli dün "3 Kasım 2019'u beklemeyelim, 26 Ağustos'ta erken seçim yapılsın." çağrısı yapmış, bu çağrının ardından partilerden art arda açıklamalar gelmişti.

BAHÇELİ İLE ERDOĞAN GÖRÜŞTÜ

Türkiye 'Erken seçim olacak mı?' konusu üzerinde tartışmalara devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Saat 13.35'te başlayan görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

ERKEN SEÇİM KARARI

Görüşmeden yaklaşık 1 saat sonra kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçimin 24 Haziran'da gerçekleşeceğini duyurdu.

ERDOĞAN KONUŞUYOR

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Değerli basın mensupları, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Bildiğiniz gibi Sayın Bahçeli'yle daha önce de çeşitli defalar bir araya gelerek ülkemizle ilgili iç ve dış gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunmuştuk.

Bugünkü görüşmemizde de kendisiyle oldukça geniş bir yelpazede istişare ettik.

Bu çerçevede Bahçeli'nin dün ifade ettiği seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk.

Değerli arkadaşlar 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması bir çok alanda olduğu gibi siyasette de yeni bir dönemin miladıdır.

Milletimizin o gece gösterdiği kahramanlık asla unutulmayacaktır.

7 Ağustos 2016 tarihinde Yenikapı'da yaptığımız ve milyonlarca vatandaşımızın katıldığı o büyük miting ise milletimizin biz siyasetçilere verdiği mesajı çok açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur.

Nitekim 16 Nisan'a giden süreç de milletimizin açtığı bu yolla ortaya çıkmıştır.

Cumhurbaşkanı olarak partimizin de dile getirdiği Anayasa reformunu Bahçeli'nin de yardımıyla hayata geçirme imkanı bulduk.

Türkiye hala 16 Nisan'dan sonra artık eski diye ifade edebileceğimiz sistemle yönetilmektedir.

Bizim tercihimiz hep milletimize verdiğimiz taahhüte uygun şekilde milletimize verdiğimiz tarihe kadar dişimizi sıkmaktan ibaret olmuştur.

Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı çağrıyı, yetkili kurumlarımızla enine boyuna müzakere ettik."