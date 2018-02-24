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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sefer emri olanlar hazır olsun

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sefer görevi olanları göreve hazır olmaya çağırdı.

Haber Merkezi | 24.02.2018 - 16:59..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sefer emri olanlar hazır olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş'ta 6. olağan il kongresinde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sefer emri olanlar hazır olsun

"MARAŞ'IN KAHRAMANLIĞI SÖZDE DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından bazı satır başları:

"Büyük ve güçlü Türkiye için Maraş'ın verdiği desteği asla unutmayacağız. Maraş'ın kahramanlığı öyle sözde değildir. Bu şehrin insanlarının her halinden kahramanlık akar.

Teröristin yanında poz verenler Türkiye'yi korkutabileceklerini sanıyorlar. İşte bu sabah etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1931 oldu. Hamdolsun dün günlerden Cuma'ydı. Mehmet'imiz Cuma namazını kılıyordu. Evde ağlaştık. Mehmet'imiz Cuma ile beraber cephede görevini yerine getiriyordu. Bunlar bir milletin küllerinden yeniden dirilişidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sefer emri olanlar hazır olsun VİDEO

"SEFER GÖREVİ OLANLAR HAZIR OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Reis bizi Afrin'e götür' tezahüratları üzerine "Afrin’e gitme kararı aldıktan sonra biz sizi buralarda bırakmayız merak etmeyin. Şimdi eğitimli kadrolarımızı gönderiyoruz. Sefer görev emri olanlar öncelikle hazır olsunlar. Ama şuan ihtiyaç yok. Karar verildiği anda yola revan oluruz." ifadelerini kullandı.

SEFER GÖREV EMRİ NEDİR?

Sefer görev emri, zorunlu askerlik yapan erkeklerin, sonradan bir savaş veya seferberlik durumunda yeniden askere çağırılması anlamına gelir.
Sefer görev emirleri e-devletten sorgulanabilir. Sefer görev emri olanların seferberlik durumunda e-devlette yazan askeri birliğe teslim olması gerekir. Çağrıya uymayanlar ise yakalanıp birliklere teslim edilir.

Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nde "Muhtarlar, çağrıya uymayanların durumlarını yakından izlemekle görevlidirler. Muhtarlık bölgesinde bulundukları halde çağrıya uymadığı anlaşılanlar, kolluk kuvvetlerine bildirilir." ifadeleri yer alıyor.

Çağrılan kişinin çalıştığı şirket seferberlik ve savaş planlamasında görev verilen özel kurum ve kuruluşlardan biriyse ve o kişinin yaptığı iş kritik öneme sahipse, çağrı 2 aylığına ertelenebilir. Ancak 2 ay sonra kişinin teslim olması gerekir. Diğer işyerlerinde çalışanların ise böyle bir imkanı bulunmuyor.

Yurt dışında yaşayıp sefer görev emri alanlar, konsolosluklara oturma izni ibraz ederek emre uymama hakkına sahip. Çifte vatandaşlara ise sefer görev emri verilmez.

Sefer görev emri 41 yaşına kadar olan erkeklere verilir.

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