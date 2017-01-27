Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehircilik Şurası'nda konuştu. Müteahhitlere kızan Erdoğan binalarda yapılan kot farklarına dikkat çekti:

"KOT OLAYI DENİLEN BİR ŞEY VAR, İNANILMAZ YOLSUZLUK YAPIYORLAR"

"Kot olayı denilen bir şey var. İnanılmaz yolsuzluklar yapıyorlar. Kotu denizden alma anlayışını getirmemiz gerekiyor. 2,3 kat yerine 5,6 kat bina çıkıyor. Bodrum diyorsun, adam bodrum değil zemin yapıyor. Bu konularda belediyelerimizin hassas davranması gerek. Bodrum denilen yer güneş görmeyen yerdir. Bodrumu zemine dönüştüren yer bence ihanet içindedir. Bodrumu kazanmak istiyorum derken şehre ihanet ediyorsun ihanet.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehircilik Şurası'nda konuştu VİDEO

BOĞAZ YASASININ YENİDEN ELE ALINMASI LAZIM

Bakıyorsun ki o güzelim Boğaz'da aman ya Rabbim, 5, 6, 7 kat binalar. Nerede bunlar? Ön görünümde. Niye? Kararlı bir duruş sergilenmediği için bunlar oluyor. Şimdi bununla ilgili çok ciddi bir Boğaz yasasının yeniden ele alınması, çıkartılması lazım. Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın kararlı bir adım atması gerekiyor, hükümetimizin kararlı bir adım atması gerekiyor. Bunu sıfırlayalım demiyorum. İnşaatların Boğaz'da yapılmasından da yanayım. Bu çirkin yapılaşmaların yıkılıp, onların yerine inşaat yapılsın, yapılsın ama dediğim gibi bunun bir anayasası olsun adeta. Bu anayasasını kurduğumuz zaman bu mesele biter"

"ŞURANIN BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAĞINA İNANIYORUM"

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından Şehircilikte Yeni Vizyon temasıyla düzenlenen Şehircilik Şurası’nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Açılış programının ardından 3 ay boyunca 4 komisyon halinde çalışacak şuraya şükranlarımı sunuyorum. Şehirlerimizin, meselelerimizin ve çözüm yollarının enine boyuna tartışılacağı şuranın bir dönüm noktası olacağına inanıyorum.

"ŞEHİRLERİN BİR RUHU VARDIR"

Toplumdan uzak, tek başına yaşamak insan fıtratına aykırıdır. Şehirler işte bu fıtri ihtiyaçtan doğmuştur. Medeniyet kavramının insanların bir arada yaşadıkları şehirleri de ifade eden geniş bir anlamı vardır. Batı medeniyeti sahip olduğu devasa üretim kapasitesine rağmen insanların mutluluğuna aynı ölçüde katkıda bulunamıyor. İbn-i Haldun’a göre şehirlerin bir ruhu vardır ve insanlar zamanla yaşadıkları şehrin ruhuyla şekillenir.

"ŞEHİRCİLİK FACİALARININ SEBEBİNİ DE ÇOK İYİ TESPİT ETMELİYİZ"

Ecdadımızın 3 kıtaya yayılan o görkemli mirasına sahibiz. Yaşadığımız şehircilik facialarının sebebini de çok iyi tespit etmeliyiz. Her alanda olduğu gibi şehircilik alanında da geçmişimizden dersler alarak hataların tekerrürünü önlemek zorundayız.





"ŞEHİRLEŞME ALANINDA YAŞADIĞIMIZ SORUNLAR BİZE MAHSUS DEĞİLDİR"

Türkiye tarihinin en kapsamlı, sosyal yönü en güçlü şehirleşme hamlesini bu dönemde gerçekleştirdik. Dünyanın dört bir yanında hemen tüm önemli şehirleri ziyaret etme imkanı buldum diyebiliriz. Her şeyden önce şehirleşme alanında yaşadığımız sorunlar bize mahsus değildir.

BİZİM ŞEHİRLERİMİZ FARKLILIĞI BİR ARADA YANSITABİLME ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR

Bugün dünyada nüfusu 10 milyonun üzerinde 34 şehir mevcuttur ve yenileri de hızla gelmektedir. Nüfusun kır ve kent dağılımı da hızla bozulmakta ve insanlar şehirlere adeta yığılmaktadır. Ülkemize baktığımızda 1950’de ülkemizin sadece yüzde 25’i şehirlerde yaşarken bugün bu oran yüzde 90’ı aşmıştır. Bizim şehirlerimiz toplumumuzda var olan çeşitliliği, farklılığı bir arada yansıtabilme özelliğine sahiptir. Asıl olan budur.

YATAY MİMARİDEN YANAYIM, DİKEY MİMARİDEN AMAÇ NEDİR?

Maalesef yine 1940’lardan itibaren çarpık yapılaşmanın, gecekondulaşmanın yanı sıra aynı çirkin, kişiliksiz projenin yüzlerce, binlerce uygulaması olan apartmanlar ortaya çıkmıştır. İnsanların sadece başlarını sokabilmek için yaptığı bu uygulama artık son bulmalıdır diye düşünüyorum. Ben dikey mimariden değil yatay mimariden yanayım. İnsan toprağa yakın yaşamalıdır. Dikey mimariden amaç nedir? Az topraktan çok para kazanmak.

TOKİ binaları başta olmak üzere artık ülkemizde tarihimize, bölgelerimizin karakterislik özelliklerine göre binalar inşa etme dönemi gelmiştir, geçiyor. Bu facialara bakanlık olarak, belediyeler olarak iş birliği halinde izin vermemeliyiz. Hep birlikte buna karşı set oluşturmalıyız. Şehirlerimiz kentsel dönüşüm projeleriyle gecekondulardan kurtarılırken şahsiyetsiz mimari ekollere de teslim edilmemelidir. En büyük kazancımız insan öncelikli yaşanabilir şehirler kurmak olduğunu kabul ederek yolumuza devam etmeliyiz.

MANHATTAN'I DÜŞÜNÜN, ODANIZDAN ÇIKARSINIZ BETON YIĞINI GÖRÜRSÜNÜZ

ABD’de Manhattan’ı düşünün. Devasa binaların içine girdiğinizdeki ruhsuzluğu düşünün. Çıkarsınız odanıza karşınızda bir beton yığınını görürsünüz. Yeşili filan görmek mümkün değil. Rüzgarın estirdiği rüzgarlar arasında yaşamak zorunda kalırsınız"



