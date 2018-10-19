Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Korosu'nun eşliğinde söylenen İstiklal Marşı'nın ardından başlayan törende koro, özel bir dinleti sundu.

AYAKTA ALKIŞLADI

Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Ümit İşgörür'ün yönettiği koronun dinletisinde solist Cansu Kırca'nın söylediği ilk şarkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sevdiği ve zaman zaman söylediği "Beraber yürüdük biz bu yollarda" oldu.

Dinletinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan koroyu ve solisti ayakta alkışladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sevdiği şarkılara eşlik etti VİDEO