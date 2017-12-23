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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şırnak'ta coşkulu karşılama

Hakkari'den sonra Şırnak'a giden Cumhurbaşkanı, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Erdoğan birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Haber Merkezi | 23.12.2017 - 17:21..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şırnak'ta coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'taki 6. Olağan Kongre öncesinde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan'ı dinlemek için Türk bayraklarıyla meydana akın eden vatandaşlar akıllı telefonlarının flaşlarını yakarak görsel bir şova imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şırnak'ta coşkulu karşılama

"KUDÜS MÜSLÜMANLARIN İLK KIBLESİDİR"

Erdoğan'ın coşkulu kalabalığa birlik ve beraberlik mesajları verdiği konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Güç, kuvvet bunların hiçbiri bizim için değer ölçüsü değildir. BM'de Kudüs ile ilgili bir oylama yapıldı. Bu oylamadan önce İstanbul'da İslam dünyasını topladık. ABD yanına sadece İsrail'i aldı. 128 ülke de bizimle hareket etti. İstediğiniz kadar dolarınız, bombanız olsun. Kudüs müslümanların ilk kıblesidir.

15 yıl önce Türkiye neydi, bugün ne? Nereden nereye geldik? Şırnak'ın üniversitesi, hava limanı, bölünmüş yolu var mıydı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şırnak'ta coşkulu karşılama VİDEO

"ÇUKURLARA ÇUKURLARI AÇANLARI GÖMDÜK"

Terör, terör, terör... Bu beladan sıyrılıyor muyuz? Ciddi mesafeler aldık. Çukurlara o çukurları açanları gömdük. İnlerine girdik.

Halkımızın refah seviyesi de yükselmeye başladı. Daha güzel olacak. Sizden ricam var. Türküyle, kürdüyle, lazıyla, çerkeziyle, gürcüsüyle, 80 milyon tek millet olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şırnak'ta coşkulu karşılama

"VATANIMIZI BÖLMEYE GAYRET EDENLER BEDELİNİ AĞIR ÖDERLER"

Bölmek, parçalamak, ayrımcılık yok. Ben sizleri yaradandan ötürü seviyorum. Bu vatanımızı kimse bölemez, bölmeye gayret edenler bedelini ağır öderler, ağır ödediler."

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