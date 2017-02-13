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Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın yeni Cumhurbaşkanı Steinmeier'le telefonda görüştü.

13.02.2017 - 23:42
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sd

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier'i yeni görevi için tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier'le görüştü

Ayrıntılar gelecek...

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