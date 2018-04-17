Erken seçim çağrısı Erdoğan'a soruldu

MHP Lideri Devlet Bahçeli, bugünkü MHP Grup Toplantısı'nda 26 Ağustos için erken seçim çağrısı yaptı.

Bahçeli'nin açıklaması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı.

"SÖYLEYECEKLERİMİ GRUPTA SÖYLEDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından parti kurmaylarıyla bir araya geldi. Görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan şöyle konuştu: "Sayın Bahçeli ile yarın 13.30'da Külliye'de görüşmemiz olacak. Görüşmemizde gerek bu süreçle ilgili gerek bu tür açıklama ile ilgili; orada değerlendiririz. Şu anda benim herhangi söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyeceklerimi zaten grupta söyledim."

Devlet Bahçeli'den erken seçim için tarih verdi VİDEO