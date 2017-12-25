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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'dan Trump'a seslendi

Sudan Meclisi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs kararı için Trump'a "Buradan tekrar geri döneceksin" sözleriyle seslendi.

AA | 25.12.2017 - 01:02..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'dan Trump'a seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Meclisi'nde ABD Başkanı Trump'ı hedef aldı. Kudüs kararının BMGK'de veto yemesine de değinen Erdoğan, "Başını ellerinin arasına alıp düşüneceksin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'dan Trump'a seslendi

"KİME SORDU DA KUDÜS İÇİN KARAR ALDI"

6 Aralık'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgeyi ateşe atmak pahasına Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kime sordu? Kendi kendine bu kararı verdi. Peki bunun için İslam ülkeleriyle en azından bir görüşme yapmak veya Hristiyan dünyasıyla bir görüşme yapmak gerekmez miydi? İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı bendim. Benimle hiç görüşmedi. Bunun yanında Papa ile hiç görüşmedi." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'dan Trump'a seslendi

"ABD'Yİ DESTEKLEYEN ÜLKLER, BİZİM İLÇELER KADAR"

Trump'ın aldığı kararın yanlış olduğunu ve bu karardan dönmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Telefonlarla her tarafı aradılar, tehdit ettiler. 'Biz, size şu kadar dolar veriyoruz, milyonlarca dolar veriyoruz, bundan sonra bu dolarları alamayacaksınız.' dediler. Biz, 'demokrasi, iradelerin dolarla satın alındığı rejimler değildir.' dedik. Siz paralarınızla bir şeyler satın alabilirsiniz ama insanlığın iradesini satın alamazsınız. Şunu bilmemiz lazım, eğer demokrasinin beşiğiyseniz yaptığınız iş yanlış. Sayın Trump, senin şimdi bundan sonra yapman gereken şu; başını iki elinin arasına alacaksın, biz nerede yanlış yaptık. Bunu düşüneceksin ve buradan tekrar geri döneceksin. Zira Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 128 ülke dik durduysa, karşı durduysa sizin yanınızda 8 ülke ki bunların da nüfusları çok enteresan, 15, 20, 25, 30 bin adeta bizim Türkiye'deki ilçeler gibi. Ne oldu? Telefonlar yaptınız, tehdit ettiniz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'dan Trump'a seslendi

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