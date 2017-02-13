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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn'deki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.
13.02.2017 - 20:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz karşıladı.
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