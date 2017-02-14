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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

Erdoğan, Bahreyn'deki temaslarını tamamlayarak Körfez ülkeleri ziyaretinin ikinci durağı olan Suudi Arabistan'a geçti.

14.02.2017 - 09:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile dün ssaat 19.50'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

KRAL SELMAN KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kral Selman, Askeri Hava Üssü'nde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Riyad Emiri Faysal bin Bender bin Abdülaziz, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer ile büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Riyad'a geldi.

ERDOĞAN VELİAHT PRENSİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret kapsamında, ​Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif'i kabul etti.

Erdoğan'ın, Prens Muhammed bin Nayif'i Kraliyet Misafirhanesi'ndeki kabulü, 25 dakika sürdü. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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