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Cumhurbaşkanı Erdoğan taşeron işçi düzenlemesini anlattı

Erdoğan Sudan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, yayınlanan 2 yeni KHK'daki taşeron işçilerine yönelik düzenlemenin detaylarını açıkladı.

Haber Merkezi | 24.12.2017 - 10:33..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan taşeron işçi düzenlemesini anlattı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yayınlanan 2 yeni KHK'nın içeriğinde yer alan teşeron işçilere yönelik düzenleme ile ilgili "Bundan sonra aracı olmayacak. Komisyon alır gibi bir taşeron grubu, böyle bir şey yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"BU KONU ÜZERİNDE ÇOK ÇALIŞTILAR"

"Bu konuyla ilgili olarak da gerçekten gerek Maliye Bakanımız gerek Çalışma Bakanımız bu konuda üzerinde çok çalıştılar. Bizim de burada gayretimiz oldu.

Kamu kurumları da bu işin içine alındı. Devletle ilgili olan birçok taşeron, Çaykur'da vs. mevsimlik işçi var. Bazıları diyor, mevsimlik işçi ile taşeronu karıştırıyor. O başka bir şey bu başka bir şey.

Cumhurbaşkanı Erdoğan taşeron işçi düzenlemesini anlattı ViDEO

"BUNDAN SONRA ARACI OLMAYACAK"

Bundan sonra aracı olmayacak. Komisyon alır gibi bir taşeron grubu, böyle bir şey yok. Cumhurbaşkanlığı'nda taşeron vardı fakat taşeron olarak çalışan kalkıyor hepsi bizim kadromuzun içine giriyor.

Ücret politikası tamamen kalkıyor, daha da farklı. 300-400 belki 500 lira arkadaşlarımız çalışıyor bu başlayacak.

Taşeron falan kullanılmayacak. Temizlik işlerini diyelim ki İSTOÇ alacak o yürütecek. İnanıyorum ki çok daha huzurlu, rahat bir döneme böylece girmiş olacağız."

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