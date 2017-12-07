Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'a seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina ziyareti öncesi yaptığı konuşmada Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Tabi bugün malum Yunanistan'a Atina'ya gidiyorum. Atina'da görüşmelerimiz var.

Malum Türkiye saatiyle dün gece ABD başkanı Kudüs'le ilgili açıklama yaptı. Tabi ABD Başkan diyeceğiz aslında BM 1980 kararında adeta içe saymıştır. Dünyada hiçbir ülkenin 1980 birleşmiş milletler kararına aykırı bir kararı olmamıştır.

En önemlisi şu. TSİ ile dün gece Amerika başkanı Kudüs'le ilgili açıklama yaptı. Amerika başkanı, aslında BM 1980 kararını falan adeta hiçe saymıştır. Bugüne kadar Amerika ve İsrail'den başka dünyada hiçbir ülkenin 1980 BM kararının dışında, ona aykırı bir adımı olmamıştır. Sadece bu iki ülke burada bu şekilde direnmiştir. Sayın Trump'ın neye yaranmak istediğini anlamak mümkün değil.

"EY TRUMP"

Kudüs, Müslümanların, Hıristiyanların ve kısmi olarak da Musevilerin adeta ibadetgahı olarak görülmüştür bugüne kadar. Ağırlıklı olarak Müslümanların ilk kıblegahıdır. İlk kıblemizdir bizim Mescid-i Aksa. Böyle bir adımı atmak dünyada özellikle bu bölgeyi ateş çemberinin içine atmaktır. Ey Trump sen yapmak istiyorsun? Siyasi liderler karıştırmak için değil, barıştırmak için olurlar.

Şu anda sayın Trump'ın bu açıklamaları mikser görevi görmeye yöneliktir. Karıştırmaya yöneliktir, barıştırmaya değil. Çarşamba günü İİT dönem başkanı olarak tüm üyeleri İstanbul'da toparlayacağız. Bunun yanında telefonlarla görüşmelerimi sürdürüyorum.

Papa ile de görüşme talebim oldu, onunla da bu akşam ya da yarın sabah görüşeceğim. Onunla da bu konuyu görüşmem lazım. Sayın Putin ile de görüşmemi yapacağım."

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