taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4614
Euro
6.1917
Altın
1209.65
Borsa
92839.21
Gram Altın
212.479

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları ile eşleri onuruna verilen akşam yemeğinde bir süre sohbet etti.

AA | 10.11.2018 - 23:56..
  1. Haberler
  2. Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Paris'te bulunan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Orsay Müzesi'ne geçti.

"Picasso Bleu et Rose" isimli serginin resepsiyonuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları ile eşleri onuruna verilen akşam yemeğine iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Orsay Müzesi'ne gelişlerinde Türk ve yabancı basını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

ERDOĞAN, TRUMP İLE BİR SÜRE SOHBET ETTİ

Müzede gezisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve eşi Galina Dodon ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Macron tarafından verilen akşam yemeğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana oturdu.

Erdoğan ile Trump bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM