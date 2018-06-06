Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye gelişmiş ülkelerin önünde

Kredi derecelendirme kuruluşlarının büyüme rakamlarımızı görmezden geldiğini belirten Erdoğan, "Acaba rakamları gördüklerinde mahcup olacaklar mı?" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gelir ve gider tablosunda sıkıntı yaşamadığını belirtti.

"TÜRKİYE'NİN BORÇ ÖDEMEDE SIKINTISI YOK"

Ankara Ticaret Odasının iftar programında konuşan Erdoğan, ekonomi ve döviz kuruna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son günlerde kurlar ve faizler üzerinden oynanan bir oyun ile ekonomimiz bir kez daha sabote edilmeye çalışılıyor. Türkiye'nin ne gelirlerinde ne giderlerinde ne borçlanmasında ne borçlarını ödemesinde en küçük bir sıkıntısı yoktur. Tam tersine makro rakamlar açısından baktığımızda Türkiye, bırakın gelişmekte olan ülkeleri gelişmiş ülkelerin çoğunun ilerisinde bir fotoğrafa sahiptir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize sabote var VİDEO



"DERTLERİ ERDOĞAN'I ÇÖKERTMEK"

İlk çeyrek rakamlarının açıklandığında büyüme olduğunun görüleceğini belirten Erdoğan, "Bütçe açığımızdan borç stokumuza, döviz varlığımızın borçları karşılama oranından bankacılılık sektörünün sermaye yeterlilik oranına ve büyüme rakamlarına kadar ekonomi ile ilgili ne kadar gösterge varsa hepsi de çok iyi bir düzeydedir. İlk çeyrek büyüme rakamları açıklanacak göreceğiz bakalım Türkiye büyüyor mu küçülüyor mu? Ekonomimize göre değil ülkemiz aleyhinde oluşturulan havayı körüklemek için açıklamalar yapan kredi derecelendirme kuruluşları büyüme rakamlarımızı görünce bakalım mahcup olacaklar mı? Bunların derdi 24 Haziran. Acaba Ak Parti'yi Erdoğan çökertebilir miyiz? Ama çökertemeyecekler başaramayacaklar" diye konuştu.