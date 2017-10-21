Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Medeniyet Şurası'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

MEDENİYETİN ÖZÜNÜ BELİRLEYEN İNANÇLARDIR

"Biz bir medeniyet mücadelesi içindeyiz. Medeniyetimizin ihyası hareketi içindeyiz. Din medeniyetin bir şemsiyesidir.

Madem ki medeniyetin özünü belirleyen inançlardır, öyleyse bizim de farkımızı ortaya koymamız şarttır.

Bilim ve teknik önemli olmakla birlikte inancı ve sosyal dayanışmayı ihmal ettiğinizde ortaya çıkan şeyin adı bize göre medeniyet değildir.

40 KAT GÖKDELEN YAPMAK MEDENİ YAPMIYOR

Bir şehrin Batı ölçüsüne göre medeni sayılması için yollarda aydınlatma olması, sokaklarda çamur bulunmaması gibi görünür özelliklere bakılır, halbuki İslam'ın ölçüsüne göre bir şehrin medeniliğinin işareti, mesela kapı kilitlemeden dışarı çıkılabilmesi, ihtiyaç sahibi herkese el uzatılması, sokak hayvanlarına dahi şefkatle davranılması demektir. Bizim medeniyetimizde medenilik budur. Fakat bu tuzağın içine biz farklı şekilde düştük. 40 kat, 100 kat bu tür binaları yapmak sizi medeni yapmıyor ama biz de bu tuzağın içine düştük, onu da söyleyeyim.

TRUMP MEDENİYET OLAYINI ŞEKİL OLARAK GÖREN BİR TİPOLOJİ

Trump medeniyet olayını şekil olarak gören bir tipolojidir. Farklı düşünce anlayışına kapıları kapatmadık. Bizim hedefimizde insan yaradılışların en şereflisidir. Fakat görüyorum ki Amerika'da durum böyle değil. Şu andaki gidiş orada sıkıntıdadır.

Trump medeniyet olayını şekil olarak gören bir tipolojidir VİDEO

BEN BU ÜLKEYE MEDENİYET DEMEM

ABD'ye ne deniyor? Demokrasinin beşiği deniyor. Benim 13 korumam daha Amerika'da tanımadan, görmeden gıyaplarında gözaltına alma kararı çıkıyorsa kusura bakmasınlar ben bu ülkeye medeni demem.

Beni davet edeceksin, yanımda korumalarım… Teröristlere orada adeta bizi dövdürme tehdidi ile karşı karşıya bırakacaksın, korumalarım tedbir alacak… Bunlarla ilgili savcı gözaltı kararı verecek. Böyle adalet olur mu?

Biz medeniyetler ittifakı anlayışının ispanya ile birlikte hamisi olduk.

BUDİSTLERE TERÖRİST DENMİYOR ÇÜNKÜ YOGA YAPIYORLAR

Myanmar'da Budistlere terörist ifadesi kullanılmıyor. Neden? Onlar yoga yapıyorlar.

Müslüman'ı Müslümana kırdırıyorlar. Ücretsiz silah veriyorlar. Biz kendimizi savunmak için parasıyla silah istiyoruz vermiyorlar. Ben de adalet arıyorum.

G-20'DE ENTERESAN BİR OLAY OLDU

G-20'de enteresan bir olay oldu. Trump, az gelişmiş ülkelere en çok yardım yapan biziz dedi. ABD, ilk biz ikinci İngiltere üçüncü sırada. Fakat milli gelire oranla bakarsak Türkiye birinci sırada. Niye söylemiyorsun? İşlerine gelmiyor. Nerede bir masum varsa biz oraya uzanıyoruz, bundan sonra da devam edeceğiz."