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Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan yolcusu

Papa ile 5 Şubat'ta bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı, bu ziyaretin ardından Latin Amerika turuna çıkacak.

AA | 16.01.2018 - 14:27..
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ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 5 Şubat'ta Papa'nın davetlisi olarak Vatikan'a gideceği açıklandı.

Erdoğan'ın Vatikan ziyareti 59 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olacak.

SON GÖRÜŞME

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa Francis arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti.

LATİN AMERİKA TURU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Latin Amerika turuna çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan ziyareti 59 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde "ilk" olma özelliği taşıyor.

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