Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan yolcusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 5 Şubat'ta Papa'nın davetlisi olarak Vatikan'a gideceği açıklandı.
Erdoğan'ın Vatikan ziyareti 59 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olacak.
SON GÖRÜŞME
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa Francis arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti.
LATİN AMERİKA TURU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Latin Amerika turuna çıkacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan ziyareti 59 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde "ilk" olma özelliği taşıyor.