taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.119
USD
3,7711
EURO
4,6987
ALTIN
161,65
PETR
68,2200

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA | 03.02.2018 - 23:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ZEYTİN DALI HAREKATI KONUŞULDU

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı ve Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi hakkında görüş teatisinde bulunmanın yanı sıra ikili ilişkilere de değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin herhangi bir ülkenin toprağında gözü olmadığına dikkati çekerek, Zeytin Dalı Harekatı’nın Afrin'i PYD-YPG, DEAŞ gibi terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini vurguladı.

İKİ LİDER YAKIN TEMAS İÇİN MUTABIK KALDI

Harekat hakkında bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, PYD/YPG terör örgütünün Hatay ve Kilis illerine roket saldırıları düzenlediğini aktardı.

İki lider, Suriye'deki siyasi süreç başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkilere dair konularda yakın temasta olma hususunda mutabık kaldı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de Türk tankına saldırı

Afrin'de Türk tankına saldırı

381
Muharrem İnce: Algı operasyonu yapıyorlar

Muharrem İnce: Algı operasyonu yapıyorlar

203
Gürsel Tekin'in oy tahmini Didem Arslan'ı şaşırttı

Gürsel Tekin'in oy tahmini Didem Arslan'ı şaşırttı

333
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: 8 kere denedin olmadı

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: 8 kere denedin olmadı

121
Suudi milyarderi Talal özgürlüğün tadını çıkartıyor

Suudi milyarderi Talal özgürlüğün tadını çıkartıyor

68
İHA'larda yeni dönem: Uydudan görüntü ve kontrol

İHA'larda yeni dönem: Uydudan görüntü ve kontrol

66
PKK destekçileri Almanya'da Türk vatandaşına saldırdı

PKK destekçileri Almanya'da Türk vatandaşına saldırdı

266
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM