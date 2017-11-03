Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin'in görüşmesi için hazırlıkların yapıldığını belirten Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, tarih hakkında bilgi vermedi.

"HAZIRLIKLAR YAPILIYOR"

Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan Peskov, ilgili soru üzerine, "Görüşme yapılabilir, bu konuda hazırlıklar yapılıyor" dedi. Peskov, iki liderlerin ne zaman buluşacağı sorusunu yanıtlamaktan kaçındı.

Bilindiği üzere Erdoğan Putin ile en yakın zamanda görüşeceğini açıklamıştı.

Putin 28 Eylül'de Ankara'da Erdoğan ile bir buçuk saatlik baş başa görüşme yaptı, 21 Ekim tarihinde liderler telefon üzerinden ikili işbirliği ve Suriye sorununu ele aldılar.