taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.995
USD
3,8067
EURO
4,4393
ALTIN
156,25
PETR
60,7900

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in yakın zamanda görüşebileceğini açıkladı.

03.11.2017 - 07:26
  1. Haberler
  2. İç Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin'in görüşmesi için hazırlıkların yapıldığını belirten Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, tarih hakkında bilgi vermedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşecek

"HAZIRLIKLAR YAPILIYOR"

Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan Peskov, ilgili soru üzerine, "Görüşme yapılabilir, bu konuda hazırlıklar yapılıyor" dedi. Peskov, iki liderlerin ne zaman buluşacağı sorusunu yanıtlamaktan kaçındı.

Bilindiği üzere Erdoğan Putin ile en yakın zamanda görüşeceğini açıklamıştı.
Putin 28 Eylül'de Ankara'da Erdoğan ile bir buçuk saatlik baş başa görüşme yaptı, 21 Ekim tarihinde liderler telefon üzerinden ikili işbirliği ve Suriye sorununu ele aldılar.

İlginizi Çekebilir
Demir İpekyolu'ndan kalkan ilk tren Kars'a geldi
'Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın Azerbaycan'daki resmi açılışı sonrası Kazakistan'dan yola çıkan ilk tren Kars'a ulaştı.
Savunma Sanayiinden 5 milyar dolarlık 22 proje
Başbakan Yıldırım’ın başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi, 22 projeyle ilgili kararlara imza attı.
Osman Yıldırım: Devlet isterse bildiklerimi anlatırım
Hakkında yakalama kararı bulunan Osman Yıldırım Türkiye'ye gelerek, "Darbe girişiminden rahatsız oldum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan iki kanunu onayladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bazı kanunlarda değişiklik' ve 'Sırbistan ile yardımlaşma anlaşması'nın bulunduğu kanunları onayladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Avcı'dan UEFA'ya hakem sitemi

Abdullah Avcı'dan UEFA'ya hakem sitemi

58
Osman Yıldırım: Devlet isterse bildiklerimi anlatırım

Osman Yıldırım: Devlet isterse bildiklerimi anlatırım

18
Tunahan Kuzu parlamentoyu Can Dündar'a dar etti

Tunahan Kuzu parlamentoyu Can Dündar'a dar etti

49
Şirinler çetesi lideri yakalandı

Şirinler çetesi lideri yakalandı

27
Puigdemont için tutuklama kararı çıktı

Puigdemont için tutuklama kararı çıktı

18
Evra kendi taraftarına tekme attı

Evra kendi taraftarına tekme attı

0
Savunma Sanayiinden 5 milyar dolarlık 22 proje

Savunma Sanayiinden 5 milyar dolarlık 22 proje

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM