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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vekilimizi katledenler PKK'lı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da AK Partililerin terör örgütü tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

AA | 14.06.2018 - 22:37..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vekilimizi katledenler PKK'lı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen iftar programında konuştu.

"BU OLAY, PKK VE HDP'NİN KAN STRATEJİSİ"

Erdoğan, Suruç'taki saldırı ile ilgili, "Bu olay, PKK ve HDP'nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir." dedi.

"BİZİM SORUNUMUZ PKK İLE"

"Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok" diyen Erdoğan, "Bizim PKK ile sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizin de bu oyunu bozacaklarına inanıyorum." şeklinde konuştu.

"AĞIZLARINDAN DEMOKRASİ, ELLERİNDEN SİLAH DÜŞMÜYOR"

"Bu hadisenin önünde ve arkasında kim varsa emniyetimiz ve yargımız mutlaka bulacaktır." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Ağızlarından demokrasiyi düşürmeyen ama ellerinden de silahı bırakmayanlara derslerini verdik, veriyoruz, vereceğiz." dedi.

DEMİRTAŞ'IN ADAYLIĞI

Demirtaş'ın adaylığı ile ilgili de Erdoğan, "İlla mahkum mu olması lazım? Mahkum değil de tutuklu. Mahkum olmayacağının garantisi mi var?" dedi.

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