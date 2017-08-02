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Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarını imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararları onayladı.

02.08.2017 - 18:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarını imzaladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sonrası yeni kuvvet komutanlarının isimlerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararları onayladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarını imzaladı

TSK KOMUTA KADEMESİ DEĞİŞTİ

Karara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarını imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarını imzaladı

KÜLLİYE'DE YAŞ ÜYELERİNE YEMEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyelerine yemek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarını imzaladı

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