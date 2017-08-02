Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarını imzaladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sonrası yeni kuvvet komutanlarının isimlerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararları onayladı.
TSK KOMUTA KADEMESİ DEĞİŞTİ
Karara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz atandı.
KÜLLİYE'DE YAŞ ÜYELERİNE YEMEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyelerine yemek verdi.